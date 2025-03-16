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川普關稅戰擴大 股票型基金上周失血金額為今年新高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
資金流向顯示，上周股票型基金淨流出金額為今年來最高。 歐新社
資金流向顯示，上周股票型基金淨流出金額為今年來最高。 歐新社

川普關稅戰沒完沒了，投資人急著規避風險資產。資金流向顯示，上周股票型基金淨流出金額為今年來最高。其中，科技基金在過去六周中有五周失血，加密貨幣基金及新興市場股票基金同樣大失血。

EPFR統計，到12日為止的一周，股票型基金共失血28億美元，平衡型基金也流失10億美元。不過，債券型基金吸金72億美元，貨幣市場基金進帳17億美元，另類資產基金則吸金8.6億美元。

在美股基金方面，散戶投資人單周贖回美股基金超過40億美元，大型成長股基金淨出金額更達今年來最高。不過，槓桿型基金卻吸金逾40億美元，為去年11月中旬以來最高。去年第2季底以來，流向槓桿型基金的資金持續增加。

另外，歐股基金吸金金額為2017年第4季來新高，受惠於投資人預期歐洲軍備支出將增加，且德國擬鬆綁債務煞車，但英股基金則大失血，主要是因為英國置身事外。淨流入日股基金的資金減少，主要是因為投資人觀望日本央行政策。

至於新興市場，整體新興市場基金已連五周淨流出。其中，中國大陸通貨緊縮風險增加，陸股基金失血。不過，香港及台灣基金單周進帳都超過10億美元。整體歐非中東基金吸金達兩年多來新高，主要是受惠於歐洲可能增加國防支出及烏克蘭的停火協議。

在11大類的產業型基金中，只剩三類基金享有單周淨流入，即工業股基金、金融股基金及消費股基金。工業股基金吸金為六周來新高。其中，航太及國防基金單周進帳近10億美元，創歷史新高。

債券基金整體為淨流入，但表現紛歧。其中，美債基金持續吸金，但淨流入金額已低於元月及2月，美國短天期公債、加拿大債券、歐洲公司債基金等吸金力道也很強。不過，非投資等級債及新興市場債基金則遭較明顯的淨贖回。

吸金 散戶投資人 新興市場

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