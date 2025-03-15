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高收入族領配息 留意所得稅
對許多投資人來說，不論高股息ETF/基金是月配或季配，都是現金流的重要來源。不過，在規劃現金流時，還必須考慮稅負問題。如果小資族的所得稅率為5%，則投資高股息ETF/基金還可以節稅。如果投資人的所得稅率為12%以上，則領到的配息很可能要課稅。
專家指出，若投資台股所領到的股息，投資人可選擇併入個人綜合所得稅，享有8.5%免稅額、上限為8萬元，或採分離課稅、稅率28%。至於投資海外的股票，配發的股息都納入海外所得項目計算，適用最低稅負制。除了所得稅之外，還有二代健保補充保費。如果單次股利給付中「股利所得」與「利息所得」相加達2萬元及以上，就需要扣繳二代健保2.11%補充保費。投資人可以透過分散布局，來避免扣繳補充保費。
隨著金融科技的便利性提高，線上的基金平台業者紛紛提供更為貼心的自動化服務，除了設置「配息型基金」專區，供投資人查看基金配息相關資料外，還會在每年報稅季前提供基金投資所得的扣繳憑單，讓投資省時、省力、又省心。
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