基金特蒐／新科技基金 題材熱炒

今(2025)年以來的全球主要股市波動較大，尤其在DeepSeek橫空出世後，AI相關股價震盪加劇；不過，掌握產業趨勢且靈活操作的統一全球新科技基金不僅短期績效佳，中長期績效更是亮眼。基金經理人郭智偉表示，雖然美股今年企業獲利預估年增率從15%小幅下修至12%，但雙位數的成長速度仍有利股市表現。

據晨星統計至今年2月28日，統一全球新科技基金短中長期表現亮麗，一年報酬率16.58%，高於境內全球一般股票型基金平均11.17%。這檔基金的二年報酬率達到96.48%，五年報酬率更高達179.22%，皆為同類型基金冠軍。即便受到2022年聯準會密集升息的股市空頭影響，這檔基金三年報酬率也有44.8%，比同類型基金平均高出14個百分點。

統一全球新科技基金經理人郭智偉。 (統一投信／提供)

經理人郭智偉小檔案。

通膨降溫速度放緩卻尚未惡化，美國關稅相關政策對股市帶來衝擊，市場經過一段時間消化後，消息面的影響將隨著川普與各國政府談判進展而逐步淡化。近期美國經濟前景出現雜音，且公債殖利率在2月中下旬開始回跌，主要反應經濟數據開始趨緩跡象，在通膨尚未明顯大幅走低下，加上關稅議題不確定性猶存，市場避險情緒攀升，外界擔憂美國將面臨停滯性通膨風險，使市場短期處於停看聽階段。

美國經濟處於「轉變階段」，從過去依賴政府支出來帶動成長，轉為由企業投資來帶動；企業投資所帶動的成長，不僅具延續性，且更全面，故短期內經濟處於逆風，長期是往健康經濟方向發展；目前美國勞動市場仍保持穩健，薪資持續成長，消費支出增速可能放緩，仍可為經濟成長帶來正面貢獻。企業獲利成長在財報季結束後，整體企業獲利呈現小幅下修，主要在於大型科技類股在此次財報並未上修，但整體而言，企業獲利仍有成長。

輝達在2月底公布的財報符合市場預估，儘管營收成長幅度放緩至77%，且毛利因新產品而承壓，但展望今年營收成長仍有50%成長速度；且新產品需求遠超預期。受產品良率問題影響，輝達GB200遞延到第2季出貨，而GB300可能延到第4季出貨，且數量可能下修，短期無法帶動供應鏈營運動能成長，因此近期相關類股股價疲弱。但在AI發展路徑下，輝達仍是AI晶片主要的受惠廠商，長線成長性無虞，將持續帶動供應鏈獲利，隨著產品逐步開始出貨，相關類股後市仍有表現機會。

觀察AI發展，一般演算法進步速度為每年四倍效率改善，儘管DeepSeek橫空出世，仍依據既有演算法進步的速度邁進；而DeepSeek採取開源模式使得推論需求正在加速，有助加速AI應用落地，對長線趨勢發展是一大利多。DeepSeek開源特色，反倒加速AI從硬體發展至應用端，應用範圍也從企業研發擴散至客服、程式設計及金融等服務業務，有利相關類股表現。

調查報告顯示，今年企業的軟體資本支出現加速態勢，且成長速度是過去三年最高，使軟體股有望受惠。隨著AI持續發展，市場資金開始擴散至AI軟體應用、ASIC及網通相關等。目前市場尚未完全反應AI落地商機，例如機器人及AI終端相關投資，使相關類股具投資潛力。

操作心法

●持股核心聚焦全球半導體及AI伺服器

投資於各區域最具競爭力、特色或未來發展潛力的科技產業，主要核心持股在全球半導體，聚焦在AI伺服器、通訊設備及資料中心相關基礎設施等產業，加大布局受惠於AI應用滲透的軟體應用企業。

資本市場資金開始從半導體配置，均勻分散至AI軟體應用，預計此軟硬兼具的架構在2025年上半年仍將延續。（廖賢龍）

投資小叮嚀

●分批布局 抗風險妙方

受到美國經濟數據疲弱及關稅政策不確定性影響，短線全球科技股可能出現較大波動，投資人進場採分批布局方式，以分散投資風險。

●鎖定優質標的 瞄準MAGA良機

AI蓬勃發展，美國為AI發源地，投資人可藉由市場震盪之際，透過定期定額，布局優質的主被動式基金，掌握最佳投資美國再次偉大的機會。

（廖賢龍）