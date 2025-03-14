錢進越股 搶搭多頭行情

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
越南基金績效 圖／經濟日報提供
越南基金績效 圖／經濟日報提供

世界銀行（WB）於12日發布最新經濟更新報告，越南經濟將在2025年成長6.8%，2026年成長6.5%。此外，全球對科技產品需求的回暖推動了越南出口復甦，為2024年的經濟成長提供支撐。法人表示，可長線分批布局越南基金。

近兩年，台幣級別日盛越南機會基金、中國信託越南機會基金皆有逾27%以上的績效表現。法人指出，目前股市進入多頭行情，近期越南盾兌美元匯率近一個月以來明顯走升，且美元指數走跌也帶動股市資金量能顯著放大，越股展現價量齊揚多頭格局。

日盛越南機會基金研究團隊指出，據國際機構預測，越南今年經濟成長率將稱霸東南亞主要國家，世界銀行（WB）預估越南經濟2025年將成長6.8%，IMF預測越南今年經濟將成長6.4%，亞洲開發銀行（ADB）預估今年將成長6.6%。越南政府則展現實現更高成長決心，將2025年GDP成長新目標定為8%。在經濟成長力支撐下，可關注越南基金表現。

此外，越南統計局公布2月經濟數據，工業生產（IIP）年增17.2%、並由製造業拉動；出口單月年增25.7%、進口年增40%，貿易順差達15億美元，整體經濟狀況表現不俗。隨著KRX系統上線利多持續激勵證券股族群揚升且銀行及地產兩大權值板塊強勁的支撐力道，預計2025年越南股市「入富」議題及價值面補漲契機可望發酵。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南政府批准首座晶圓廠建設案，同時將提供至多5億美元的援助，該廠生產的晶片可望用於汽車、電信等領域。官方目標在2050年前額外興建五座晶圓廠，期待利用晶圓廠掌握晶片製造技術、人才，並確保關鍵晶片供應。有利原材料、基礎建設以及半導體等題材。

根據越南外商投資局公布，2025年前兩個月海外直接投資（FDI）註冊金額逾69億美元，較去年同期躍升35.5%，來自韓國投資金額稱冠，總額逾15億美元，年增5.4倍。同期FDI已落實金額估約29.5億美元，較去年同期增5.4%，凸顯越南受惠貿易戰下國際供應鏈重組。

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