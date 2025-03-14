新興債看俏 四利多加持

受到川普政府關稅政策衝擊，不只美股持續震盪，投資人對新興市場經濟前景的擔憂也逐漸增加。不過，法人認為，新興市場債有四大利多加持，即殖利率較高、通貨膨脹受控制、成長潛力佳及違約率走低。

M&G新興市場債券基金經理人克里謝（Claudia Calich）認為，雖然中國大陸出口受到大幅衝擊，但墨西哥、越南等其他新興市場，則受惠於大陸訂單轉移。這顯示並非所有新興市場都會受衝擊，有的甚至可以從中受益。不過，個別市場、債券種類及產業差異大，由下而上的主動式投資十分重要。

克里謝指出，新興市場債今年可望有四大優勢。首先是殖利率仍然有吸引力。雖然新興市場債的利差處於歷史低水位，但相較於其他市場，仍然享有較高的殖利率。

其次是通膨受控制。克里謝表示，除了少數國家例外，多數新興國家的通貨緊縮已經結束，而且央行的貨幣政策緊縮仍領先於其他成熟市場的央行。新興市場近期固然面臨壓力，但通膨仍大致平穩受控。

三是成長潛力佳。克里謝指出，與成熟市場相比，新興市場的經濟成長預測仍偏樂觀，提振相關資產類別的吸引力。國際貨幣基金（IMF）預估，2025年大陸經濟成長率將達4.6%，印度為6.5%，遠高於美國的2.7%、歐元區的1%。

四是違約率走低。克里謝指出，新興市場主權債及公司債發行機構的違約率料將維持在低水位，遠低於 2020 年以來的常見水準。摩根大通研究顯示，新興市場非投資級公司債去年底違約率為3.5%，遠低於2023年的8.7%，且今年底還有機會回落至 2.7%。

國泰投顧指出，對新興市場美元債表現持續樂觀。不同於上一輪2018-2019年貿易戰，目前許多新興市場基本面已經相當具韌性，今年以來新興市場美元債的報酬相當強勁。

至於摩根士丹利新興市場債券基金操盤團隊，則看好新興市場美元主權債，投資團隊關注國家變化、結構變化，多樣布局尚未被市場關注或被市場錯誤定價的新興市場，例如埃及、巴西、斯里蘭卡、蘇利南等。