數位消費類股 商機浮現

在全球金融市場受美國總統川普政策不確定性影響、科技股震盪之際，消費類股卻逆勢展現強勢表現，多元投資及消費相關基金可留意投資機會。

法人認為，隨著消費世代交替，具備數位轉型、創新能力與永續發展優勢的企業，將在這波消費新浪潮中脫穎而出，成為長期投資布局的關鍵標的。

合庫核心趨勢多重資產基金經理人王慎中表示，2025年全球消費市場有望迎來汰舊換新潮，進一步推動整體消費動能增長。與此同時，消費世代更迭與數位消費崛起，正深刻改變全球市場版圖。

目前Y世代（1981～1995年出生）與Z世代（1996～2015年出生）的消費占全球消費支出約65%，預估至2030年將占全球消費支出的80%。新世代消費者偏好數位平台，強調即時互動與個性化體驗，促使品牌行銷與產品開發加速數位轉型。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，隨著世代轉移，數位消費市場持續成長，目前數位消費市場占整體消費將近兩成，在消費習慣的改變之下，數位消費市場近五年的年複合成長率有望達13%，而相關產業從串流媒體服務、社交、金融支付、線上零售等都將受惠。

復華全球消費基金經理人龔曉薇表示，基期較低的非核心消費類股今年上半年有望受惠購買力回溫，加以後續持續降息，可支配所得增加，將挹注消費支出動能，帶動評價修復行情，布局仍以非必需性產業為主，搭配具剛需核心消費題材抵禦市場不確定性干擾。因應新消費群體崛起，看好具IP經濟規模優勢企業及因AI及電商崛起受惠跨國品牌龍頭。