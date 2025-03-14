美股有撐 長線釣大魚

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
投信法人表示，短線美股波動難免，惟長線仍具投資價值，建議長線投資人逢低分批建立部位。 美聯社
投信法人表示，短線美股波動難免，惟長線仍具投資價值，建議長線投資人逢低分批建立部位。 美聯社

近期美國會否出現經濟衰退成為市場焦點，根據富蘭克林坦伯頓基金集團公布的2月美國經濟儀表板，整體燈號仍連續九個月亮出「擴張」綠燈。投信法人表示，短線美股波動難免，惟長線仍具投資價值，建議長線投資人逢低分批建立部位。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲指出，今年市場沒有預料到的一件事是，非美國市場表現領先於美國，2025年前兩個月MSCI歐澳遠東指數表現比史坦普500指數高出5.9%，因政策不確定性加劇美國經濟增長疑慮，但隨「美國例外論」重新確立，這種變化可能在未來幾個季度逆轉。若未來幾個月政策不確定性消退，相信風險資產將反彈。

凱利投資衰退風險儀表板 圖／經濟日報提供
凱利投資衰退風險儀表板 圖／經濟日報提供

傑佛瑞‧修茲認為，儘管過去幾周美國政策以快速而激烈的速度出現，但撥開噪音後可發現基本面並未如新聞資訊所稱的可怕。隨未來幾個月不確定性消退、延長減稅等正面政策可望成真，消費者信心將得到提振，進而帶動牛市恢復，當前的波動性正提供長期投資人買入機會。

富蘭克林證券投顧表示，近期史坦普500指數與那斯達克指數均出現明顯的下跌，跌破200日均線且科技股波段跌幅接近技術性修正滿足點，留意年線附近能否獲得低接買盤支撐，在技術面已接近超賣情況，美股隨時有跌深反彈機會，惟中期仍需用時間化解上方壓力。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平也就基本面分析，美國總統川普不排除今年可能出現經濟衰退，引發市場擔憂，拖累全球股市；近期市場恐慌情緒攀升，主要反映對政策面的預期，儘管如此，經濟基本面本質並無出現太大變化，關稅或許會對經濟造成影響，但不至於造成太大打擊，市場共識形成前，美股波動必然會加劇，惟長線美股仍具投資價值，建議長線投資人可逢低分批建立部位。

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