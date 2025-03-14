投資級短債 攻守兼備

川普關稅政策搖擺不定，恐慌指數狂飆，導致不少股票型基金績效近月出現雙位數負報酬。不過，聚焦投資等級的短期債券基金因持有債券存續期間較短，受市場行情及利率變動的影響較小，近月及今年來仍維持正報酬。

投信法人表示，川普反覆的關稅政策逐漸影響美國經濟數據變化，股市投資信心受影響且波動加大，但聚焦投資等級的短天期債券指數，年化波動度約2%，在波動度相對較小、殖利率位處高檔及降息機會下，是收息及變數較少的投資好選擇，建議可納入資產配置。

復華全球短期收益基金經理人黃媛君表示，短天期債券基金資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益，預估2025年仍處降息趨勢，且殖利率相對高位仍具投資價值，由於短天期債券目前息收有吸引力，價格波動度較低的優勢，可做為債息累積較佳資金出路。布局策略偏好短天期美元計價投等債，抵禦震盪。

復華新興市場短期收益基金經理人吳宜潔指出，近年新興國家經濟體質變好，去年印度、南非、沙烏地阿拉伯等20個主要新興國家獲得信評機構調升評等或展望，在信用狀況轉佳、較高債券殖利率的優勢，也可透過短債布局，以較低波動度參與新興國家經濟體復甦的收益機會。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，美中、歐盟與其他主要經濟體間的貿易與關稅政策爭議，進一步加劇全球市場波動。這種不確定性使投資者在資產配置上更趨謹慎，市場避險情緒抬頭，可能延緩全球經濟回暖步伐。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，在波動度管理上，儘管全球經濟與政策環境充滿不確定性，但防禦性債券作為避險工具依然具備較強吸引力。投資人應根據自身風險偏好，採取中長期策略，穩健配置，尋求在波動市場中穩定獲利。