川普效應延燒 國泰投信：多重平衡型基金優勢多

美國總統川普上任後動作不斷，關稅大戰持續升溫，各國政府被迫無奈接受，股市聞訊震盪，雖然美股周三(12日)稍微回升，那指、標普500指數、費半指數收紅，但國泰投信提醒，短線仍要留意波動，近年興起的多重型平衡基金，優勢即是股債分散配置，國泰美國多重收益平衡基金是優質選擇，美股美債一手掌握。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，國泰美國多（00668）重收益平衡基金多元投資於美國市場，主要投資於高息收固定收益商品及具股利題材相關股票，截至1月底，該基金組成約有36%股票、41%投資等級債及8%非投資等級債，股票部位以科技、消費及金融為主軸，輝達、蘋果、微軟、亞馬遜都是成分之一，主動型基金最大的優點是由專業經理人機動性操盤，能根據市場變化調整投資組合，敏捷應變市場波動。

范姜佩瑩說，川普政策加上俄烏戰爭結果尚未明朗，預期短期負面風險情緒持續，3月初開始，投資組合當中的股票部分增加防禦性比重，債券方面則增持投資等級債，以應變市場波動，就整體市場而言，撇除關稅，還有減稅政策及降低監理等題材，有望提振市場氣氛，中長線不至於太悲觀。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏分析，從聯準會的點陣圖來看，2025年預計仍有2-3碼的降息空間，降息是明確趨勢，投資人對於美國經濟不必太過擔憂，此外，川普關稅戰有個關鍵時間點要留意，4月2日將開始實施「對等關稅」政策，點名歐盟、中國大陸、巴西、印度、墨西哥、加拿大及「無數其他國家」，這讓多數國家繃緊神經，在公布前市場不確定性逐漸最大化，這段期間股市震盪是正常的反應，等待關稅結果明朗，震盪會趨於平緩，對於股市或債市來說都是利多。