六大利空逐漸消化 印度股市有望率先反彈

印度市場自2024年9月以來，受到諸多因素影響出現修正。瀚亞投信表示，利空因素正在逐漸消化，隨著財政壓力緩解，政府挹注流動性並持續基礎建設與產業投資，利用減稅帶動經濟成長；目前各項指標都顯示，過度恐慌與保守的環境，使印度股市來到超賣區，逢低承接的機會也已浮現。

瀚亞投信表示，印度股市自高點開始回落的六大主因包括：強勢美元導致資金外流、中小型股評價過高帶來修正壓力、企業獲利成長趨緩降低市場信心。最核心的影響來自政府為了縮減財政赤字而減少資本支出，短期內抑制經濟成長動能。

過去昂貴的印度股市經過一波修正後，大型股變得更具吸引力，而企業獲利也逐漸好轉下，未來一旦美元走弱，印度股票市場有望迎來最快的上漲機會。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，關稅議題也為印度帶來挑戰與機會，有望加速促進產業轉型、減少對美國單一市場依賴、推動製造業本地化與供應鏈多元化等變革；另外憑藉勞動力優勢與政府「印度製造」政策的支持，有機會吸引更多外資，尤其在電子、電動車及再生能源等高增長領域，可望在全球供應鏈重組中，獲得更大的競爭力。

林庭樟說，印度股市經過一波修正之後，與亞太地區其他經濟體相比，評價已回到合理區間，靜待關稅恐懼落地，美元逐漸走弱後，印度股市有望重拾投資人青睞，成為最早反彈上漲的市場。