靠攏收益+多元平衡策略 穩渡經濟過渡期

美國2月通膨降溫引領股市反彈，不過貿易局勢益趨緊張，美國總統川普不諱言美國正經歷經濟過渡期，使衰退擔憂再起，過去兩年受追捧的美股七雄自年初高點修正逾16%，資金轉往收益型資產，MSCI美國高股利指數上漲2.5%，高評等複合債也上漲2.3%。

富蘭克林證券投顧統計分析，2018年貿易戰爆發後，複合債與高股利股票成為資金避風港，美國高評等複合債與非投資級債分別有4%與2%的正報酬表現，史坦普500指數跌約3%，儘管後續回彈4%，也仍落後於複合債10%、非投資級債7%及高股利股5%的表現，對照這波關稅戰開打以來，資金也是同樣轉往收益型資產。

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，穩定配發股利且股利持續成長的多半是財務結構強韌、有穩定現金流且具備市場機會與競爭優勢的企業，長期表現較能禁得起市場考驗。

儘管川普上任以來股市行情幾乎是急轉直下，不過具防禦特性及評價面優勢的醫療與民生消費股仍有5.2%與2.3%的表現領先多數其他產業，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金秉持多元布局、價值選股策略，過去一年逐步加碼民生消費類股，截至2月底配置約5.4%，相較於2023年底的1.5%增加約4個百分點，增添投資組合上檔機會，顯示不追逐評價面高的擁擠市場，在震盪行情中更能突顯多元配置的獨到眼光。

基金團隊目前對股債市展望與配置均衡，股市靠攏高股利股，成長、價值與防禦型類股兼具，債市則廣佈公債、機構房貸抵押債、投資級債與非投資級債的各類收益機會。