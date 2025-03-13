無懼川普關稅風暴 新興市場債四優勢長期看好

受到川普政府關稅政策衝擊，不只美股持續震盪，投資人對新興市場經濟前景的擔憂也逐漸增加，但法人認為，美國關稅政策固然令人擔憂，但回顧川普首任任期，新興市場債券的走勢其實相對穩健，同時，在較高殖利率、通膨受控制、成長潛力佳及違約率走低的四大優勢加持之下，新興市場債仍具備長期投資的潛力。

市場普遍擔憂新興市場可能因美國關稅政策而受到衝擊，尤其是川普對中國大陸所發起的關稅大戰，但M&G新興市場債券基金經理人Claudia Calich則認為，雖然大陸出口數據因中美貿易戰，受到大幅衝擊，但另一方面，如墨西哥、越南等其他新興市場國家，則因大陸訂單轉移而受惠，這顯示並非所有新興市場都會受到衝擊，有的甚至可以從中受益；此外，儘管2020年的新冠疫情衝擊新興市場債表現，但總體來說，新興市場債的年化報酬率仍相當具吸引力。

Claudia Calich指出，回顧2024年，在債市大環境十分挑戰的情境下，強勢貨幣計價的新興市場債的表現相對出色。根據彭博的資料顯示，強勢貨幣計價的新興市場政府債以6.5%的年漲幅作收，此外，強勢貨幣計價的新興市場公司債表現更為出色，年漲幅達7.6%。

展望2025年，Claudia Calich認為新興市場債券仍然具備以下四大優勢：

一、較高殖利率：儘管在2024年利差有所收窄，在新興市場債券的殖利率仍然具吸引力。雖說利差處於歷史低水位，但相較於其他市場，仍然享有較高的殖利率。

二、通膨受控制：除了少數國家外，多數國家的通縮題材已經結束，而且新興市場央行的貨幣政策緊縮仍領先於其他已開發國家的央行。近期的新興市場固然面臨壓力，通膨大致平穩受控。

三、成長潛力佳：跟已開發國家相比，當前市場對新興市場經濟成長預測是樂觀的，提振相關資產類別的吸引力。例如，根據IMF(國際貨幣基金)世界經濟展望報告，IMF預測2025年大陸經濟成長率將達到4.6%，印度則是6.5%。在已開發經濟體當中，IMF預測2025年美國經濟成長率為2.7%，歐元區僅1.0%。

四、違約率走低：就新興市場而言，主權債和公司債發行機構的違約率料將維持在低水位，遠低於2020年以來的常見水準。摩根大通的研究顯示，截至2024年12月底，新興市場非投資級公司債的違約率為3.5% 2023年則高達 8.7%)，根據預估，今年底還有機會回落至2.7%。

Claudia Calich指出，投資新興市場債券，由下而上的主動式投資是十分重要，透過紮實的基本面研究，在眾多債券中挑出優質標的。在投資組合管理上，投資團隊奉行靈活策略，依據全球、地區和特定國家的總體經濟因素評估結果，以及針對個別債券發行人的深入分析，最後選出可能具備強勁成長潛力標的。