第2季投資 掌握「SPOT」策略

2025年第1季投資市場面臨川普政策、DeepSeek橫空出世、俄烏停火談判等不確定性衝擊，出現激烈波動。展望第2季，富蘭克林證券投顧建議投資人，採取「SPOT」策略，以收息資產為核心，搭配受惠政策的地區及產業股票型基金。

「SPOT」策略的「S」是因預期在關稅及總經前景明朗前，金融市場波動難免，以「Stable穩健收息資產」為核心，包括美國平衡型基金、美國非投等債和美國複合債基金，度過波動期；另外，考量股市短線震盪，但無礙中長期多頭格局，建議多路並進布局股票部位，看好具備Policy政策改革的印度和日本股票型、Opportunity創新機會的科技及創新科技股票型、及可受惠川普紅利減稅及美國製造回流美國小型股和公用事業產業，採取大額定期定額累積布局，靜待回升行情。

富蘭克林證券投顧分析，評估川普政府將關稅政策作為談判手段，終極目標仍希望達到讓美國再次偉大（MAGA）政策目標，全面貿易戰並非基本情境，短線美國經濟放緩實為本波循環中期的正常現象，未來12個月衰退風險仍低，而聯準會寬鬆貨幣政策有助支撐美國經濟及金融市場表現。

另外，隨著美國獨強例外論光環消退，輔以中國AI投資熱潮、俄烏停火曙光、德國擬鬆綁財政支出限制，積極者可留意歐亞股市，但仍須關注川普關稅對歐洲及中國經濟的影響。