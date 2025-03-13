美日股市 貝萊德喊加碼

關稅戰持續，形成全球金融市場的重大風險。法人指出，市場利率仍將維持在高檔，但人工智慧（AI）等大趨勢可望抵消不利因素，因此仍樂觀看待未來六到12個月全球股市的投資前景。富達多重資產團隊認為，儘管波動較大，但對風險資產仍維持正面觀點。

貝萊德指出，由於美國就業成長持續與薪資壓力尚存，預期通貨膨脹壓力仍偏高，核心通膨可能維持在美國聯準會（Fed）的2%政策目標之上。美國關稅可能進一步推升通膨，預期Fed降息幅度不太可能如市場所預期般大。

在資產配置方面，貝萊德仍加碼美股。雖然政策不確定性可能在短期內對經濟成長與股市造成壓力，但考量AI應用在各產業，強勁獲利可望支撐大型科技股，其他產業的評價則較為持平。

其他股市，貝萊德對日本也是加碼，看好日本經濟前景及企業獲利改善，但日圓走強拖累企業獲利將是潛在風險。貝萊德對歐股維持中立，預期歐洲央行（ECB）降息將支持企業獲利復甦，歐股也可望受惠於俄烏戰爭降溫。

貝萊德對新興股市維持中立，認為印度及台股評價仍偏高，但略微加碼中國大陸股市，預期陸股可望受惠於AI及科技熱潮，但仍面臨結構性挑戰及關稅風險，因此仍維持謹慎態度。

富達多重資產團隊認為，目前仍處於景氣循環後期，儘管波動較大，但富達對風險資產仍維持正面觀點，持續青睞美國股票。由於德國將放鬆財政政策且英鎊將走弱，因此富達將歐洲及英國股市評級上調至中性。

市場風險大，基金業者建議，在投資組合中納入債券以降低波動。在債市方面，貝萊德指出，市場擔心經濟衰退，推升長天期美國公債走強。由於通膨持續，公債並無法可靠抵禦股票拋售帶來的衝擊，殖利率也可能突然飆升，因此貝萊德仍重申減碼立場，並偏好短期公債帶來的收益機會。