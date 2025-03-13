台股主動式基金 聚光

川普關稅變數增添諸多不確定性，亞股受到拖累，台股也成為重災區。法人表示，權值股2025年以來相對疲弱，且短線無過多的催化劑激勵盤勢，能見度低的情況下，類股輪動快速，建議可布局台股主動式基金，迎未來反彈動能。

根據理柏統計，截至3月11日，近半年138檔台股主動基金的績效相差甚大，台新台灣中小、野村台灣高股息、富邦高成長前三檔皆有雙位數報酬，瀚亞高科技與富邦台灣心基金則緊追在後，排名第四與第五。

圖／經濟日報提供

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，DeepSeek效應仍在發酵，加上川普的關稅變數，導致全球股市疲弱，短線上較難辨識主流族群，靜待市場消化以及下半年實際的GB系列放量後，才有機會形成主流。

短線上可關注俄烏停戰後原物料的表現，貴金屬、塑化、散裝、水泥等傳產將有機會谷底反彈。

類股輪動下，中小型股與低基期也將會有表現空間，以類股來看，偏好電子類股的AI邊緣運算、工業電腦；傳產則聚焦工具機、紡織、製鞋及自行車。

同時，高殖利率股也將會是第2季市場關注焦點。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，美國總統川普在3、4月將提高或加徵各項關稅，預料聯準會仍在觀察政策不確定下對經濟與通膨的影響，短期政策不會大幅轉向。

基本面上，雖然GB200晶片與伺服器終於開始出貨，但在DeepSeek帶來的衝擊，以及GB200出貨時程與數量低於預期下，市場對GB300以及後續Rubin期望更高，預料下半年市場才會對未來AI出現新方向後重拾投資信心，因此預期3月台股仍是大區間震盪的格局，可留意跌深、具利基題材的中小股反彈機會。

群益葛萊美基金經理人柯鴻旼表示，中長期來看，全球經濟仍大致持穩，AI發展趨勢不變，相關應用持續擴散，四大CSP廠2025資本支出保持強勁成長，加上台灣內需亦穩健，仍有助於支持台股表現。看好與科技相關新產品、新應用等方向，包括AI伺服器、高速傳輸、晶圓代工、ASIC、AI PC等可持續留意。

台股雖有反彈，但外資法人仍站在賣方，顯示當前市場情緒仍偏保守，建議投資人把握市場調整機會，逢低布局。