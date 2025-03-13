歐企獲利亮眼 股市添柴火

國泰投顧展望歐洲市場，今(2025)年及明年MSCI歐洲指數獲利年增率依序達7.3%、11.3%，在獲利逐步升溫下，歐股表現值得投資人期待，投資人可以定期定額布局投資相關商品。

自2024年11月以來，MSCI歐洲指數的獲利修正寬度指標（earnings revision breadth）不斷上升，增幅近20%，為MSCI新興市場指數、日本東證指數及MSCI美國指數之中增幅最大，釋出歐洲景氣回溫的積極訊號，企業的增長提振投資人信心，並支持歐洲股市今年以來強勁表現。

歐洲財報顯示，企業的獲利超出預期，並且已由負轉正；其中，成長股獲利年增19.5%，表現遠優於大盤及價值股。

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，歐洲股市在今年全球金融市場中表現最為亮眼，成為投資者關注的焦點。德國DAX指數（GER40）與歐洲STOXX50指數（EU50）今年漲幅都有雙位數，雙雙創下歷史新高。內部政治風險的緩解、寬鬆的貨幣政策以及地緣政治的穩定，共同為股市提供強勁支撐。