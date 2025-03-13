投信法人表示，DeepSeek橫空問世、川普關稅等不確定性，美股2025開年以來震盪劇烈，全球資金流向低基期的歐洲市場，截至3月10日，今年來道瓊歐洲600指數已上漲7.6%，優於其他主要市場，建議投資人可擇機布局相關基金。

隨歐洲經濟成長谷底復甦態勢已確立，美股重挫後，歐股受惠。根據理柏統計，境內外歐洲股票基金在歐股上漲之際，遞出不錯的報酬佳績，其中霸菱德國增長、摩根大歐洲、瀚亞歐洲、柏瑞歐洲研究增值股票等四檔基金近一月績效皆達7%以上；多檔產品績效如富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲、景順歐洲大陸企業、滙豐環球投資–歐洲價值、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業等基金近一年也都有雙位數的報酬。

瀚亞歐洲基金經理人賴盈良表示，全球PMI製造業指數1月開始向上，新訂單的成長加速下，加上歐洲股票指數近期也突破半年以來的區間盤整，基本面與技術面皆有利於歐股的表現；雖然歐洲成長速度較緩慢，但隨通膨降溫，金融市場逐步寬鬆，本益比仍有望向上。

賴盈良說，歐洲金融環境變得更加寬鬆、貨幣也相對便宜、俄烏戰爭停戰等，都有利於歐洲經濟與股市表現，建議投資人可趁關稅議題回檔，逢低買進歐股。

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金經理人克里瑪丹娜‧賀摩茲表示，歐洲政府官員開始採取措施提升競爭力和經濟活力，前歐洲央行總裁德拉吉發布報告，建議在電氣化、基礎建設和研發上投入大量資金，並呼籲財政整合和支持併購活動以提高報酬，即使僅部分建議獲得落實對於歐洲經濟與金融市場都有利。

隨著歐洲國家提升區域競爭力，輔以利率水準下降、德國的政治變革，以及對股東報酬的重視，加上相較於美國股票市場的巨大折價空間，這些因素可能推動市場復甦，評估歐洲股市2025年以來的強勁趨勢將能獲得延續。