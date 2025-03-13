美國相關商品 利率反彈就買

近期市場大幅震盪，債市成為資金避風港，法人指出，從各項指標來看美國經濟仍具韌性，預期在美債利率快速下行後，短線可能出現反彈修正，而逢利率反彈時則為加碼美國非投資級債的時點。

根據美銀美林的全球經理人調查，對於未來12個月經濟可能出現「不著陸」的看法逐漸提升，PGIM Fixed Income團隊針對各經濟情境發生機率研判，則是以軟著陸55%的可能性最大，反映出市場對於經濟前景仍持樂觀態勢。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，雖然川普正式上任後，美國公布的一系列經濟數據大多出現不如預期的狀況，其中又以軟性調查指標為主，背後反映加徵關稅可能會打壓後續消費意願，包括川普的關稅政策搖擺不定，影響企業未來營運面的決策，也可能衝擊消費支出，但因為美國經濟增長韌性相對佳，目前預期關稅的衝擊僅是讓經濟增長的速度放緩，並未出現硬著陸的風險。

張世民說明，確實近來美國整體經濟數據存在下行風險，但盤點聯準會的兩大目標：就業與通膨數據都沒有出現明顯惡化跡象，官員對後續政策仍保持較為中性的態度，除非市場出現意料外「左尾事件」，建議投資人，逢利率反彈時則為加碼美國非投資級債的時點。