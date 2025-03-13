全球非投等債 三利多

儘管市場壟罩在AI風暴及關稅戰陰霾，但高收益率市場影響較低。法人表示，全球非投等債基金因信貸基本因素、美國經濟穩健，以及強勁的需求，應可在2025年維持利差相對穩定，具投資潛力。

ICE美國科技非投等債指數今年以來仍有1%表現，相較美股逆風，科技債逆勢上揚。觀察資金面流向，儘管市場憂慮，但在低而穩定的利率波動背景下，流入非投等債基金的資金顯著增加。根據美銀截至2月底資料，近四周流入非投等債資金平均值為5.9億美元，可見流入非投等債資金顯著增加。

保德信指出，儘管關稅政策加深市場對經濟前景的擔憂，然而聯準會公布的經濟褐皮書顯示就業情況略有改善，另外近期公布的2月非農就業數據新增15.1萬人，亦較1月的12.5萬人上升。至於微幅揚升至4.1%的2月失業率，雖為市場帶來信心面的壓力。但值得留意的是，在美國通膨大幅降溫的過程中，失業率不僅並未引發失業率大幅上升，亦仍穩於長期低位，皆顯示美國整體就業市場在經濟基本面強健的支撐下，仍具一定的韌性。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，美國關稅風險應會持續，2月份消費者和ISM製造/服務業信心下滑，尤其分項指數中的價格指數飆漲，以及就業指數重挫，為經濟成長和利率帶來下行風險。隨著債務融資的併購增加以及企業獲利提升，非投資等級債信貸品質將持續改善。

另外，儘管近期出現波動，但信用利差已顯現彈性。而科技非投等債具有低違約率及高利差特性，加上存續期間相對較短，因此即便在近期美債殖利率大幅波動的利空環繞下，非投等債仍可逆勢上漲。債券挑選則著重在季報財務優異以及營收前景展望看好的企業。

歐洲部分，台新策略優選總回報非投資等級債券基金研究團隊補充，在出口商可能受到美國關稅影響下，整體經濟表現可能持續放緩，ECB將相對保持鴿派，不會陷入衰退，利差相對具有吸引力，因此，相對看好歐洲非投資等級債後市表現，產業部分則偏好能源和國防。