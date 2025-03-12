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三檔債券商品 填息達陣

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

根據統計，3月初以來有四檔月配投等債ETF陸續除息，截至昨（11）日止，共有新光BBB投等債20+（00970B）、凱基A級公司債（00950B）與大華投等美債15Y+（00959B）等三檔，已分別在盤中及收盤完成填息。

川普最新發言讓市場擔憂美國經濟轉差，加速股市資金湧入債市避險，其中訴求安全、收益兼具的月配投等債券ETF，3月以來申購買氣持續熱絡。

投信法人表示，美國關稅罩頂、經濟恐陷衰退，造成美股恐遭拋售，避險資金再次湧入債市，現階段美債殖利率曲線已全線下移，2年期利率下降11.6個基點，創下2024年10月3日以來新低，同時美國景氣衰退風險升高下，也將推升美國長天期公債券殖利率持續探低，未來債券價格有望持續攀高。

法人分析，由於美國總統川普最新對媒體表示，美國經濟正面臨「過渡期」，等於持續製造市場不確定，對全球投資人造成恐慌，儘管未來美國經濟是否步入衰退，目前仍尚未定論，但近期美股頻頻上演大怒神，股價下修造成資金棄股轉債，尋求投等債等固定收益商品作避險。預料這波買債資金動能，短期內仍將維持熱絡。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌建議，近期市場雜音不斷，美國總統川普重啟貿易戰、關稅政策諸多不確定性，都是造成美國經濟及股市表現弱勢原因，預料未來調整期恐怕拉長，面對今年金融市場波動劇烈，投資人與其擔心受怕，不如為資金找尋安全與收益兼具的BBB級投等債ETF，作為抵禦股市黑天鵝事件或美國經濟衰退的避險首選。

大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭勁甫表示，在全球市場充滿變數的情況下，美元資產仍是國際資金的避風港之一。預期美國企業將面臨更高的營運與關稅成本，因此企業將透過發行長天期債券來鎖定較低的長期資金成本，並確保資本支出計畫得以順利推進。

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