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印度股市 低接時機到

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

印度市場自去年9月以來出現修正，法人表示，利空正在逐漸消化，政府挹注流動性並持續基礎建設與產業投資，利用減稅帶動經濟成長，目前各項指標顯示印度股市已是超賣區，逢低承接的機會浮現。

印度經濟放緩原因包括：強勢美元導致資金外流、中小型股評價過高帶來修正壓力、企業獲利成長趨緩降低市場信心。最核心的影響來自政府為縮減財政赤字而減少資本支出，短期內抑制經濟成長動能。

法人表示，過去昂貴的印股，經過一波修正後，印度Nifty指數預估本益比在長期均值上方的一倍標準差附近，不過本淨比與市值佔GDP比重則明顯回落，評價過熱的情況持續降溫，大型股變得更具吸引力，隨企業獲利也逐漸好轉下，未來一旦美元走弱，印度股市有望迎最快的上漲機會。

關稅議題也為印度帶來挑戰與機會，有望加速產業轉型、減少對美國單一市場依賴、推動製造業本地化與供應鏈多元化等變革；另外憑藉勞動力優勢與政府「印度製造」政策支持，有機會吸引更多外資，尤其在電子、電動車及再生能源等高增長領域，可望在全球供應鏈重組中，獲得更大競爭力。

印度經濟仍保持動能，經濟增速仍屬全球主要經濟體之冠，最新一季企業獲利年增率可望改善，再加上印度政府仍持續積極推動經濟轉型和產業改革升級政策，先前地方議會由執政黨獲勝亦有利於後續重要議案過關，大盤表現可望回穩向上，短期逢回不失為中長線布局時機，產業方面，包括金融、IT、非核心消費與電子代工等值得持續留意。

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