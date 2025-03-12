陸平衡型商品 攻守兼具

觀察近三個月來股債平衡型基金績效表現，中國相關平衡型基金表現強勢，展現穩健實力。法人建議，在近期股市震盪期間，可藉由平衡型基金伺機介入，進可攻、退可守。

據CMoney統計至7日，統計全數174檔股票債券平衡型基金，近三個月前十強績效表現，平均績效達2.3%，以中國市場型平衡基金表現居強，更超越台股大盤，包括：摩根中國雙息平衡、瀚亞亞太豐收平衡、群益亞太新趨勢平衡、摩根新興獲利平衡基金等，績效更達2%以上，優於台股大盤。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍表示，亞太國家經濟動能溫和擴張，惟近期川普政府對北美國家及鋼鋁大宗商品課徵關稅政策引發市場擔憂，預期亞太政府將視經濟動能推行內需政策，穩定區域經濟走勢。

美國對中國全部產品課10%關稅，幅度低於預期，出口產業損害風險降低，加上中國政府兩新政策及超常規逆周期調節工具逐步發酵，可望支撐中國經濟築底機會。美國政府關稅措施陸續推出，不確定性風險加大全球股市波動，預期亞太股市短期或可呈現區間整理，中長期上升趨勢未變，關注科技、工業及內需成長產業。

受到美國川普政府對中國商品提高進口關稅，中國也以報復性關稅回應，為了應對美國關稅衝擊，中國政府需要以較大力度的內需刺激政策予以對沖出口衝擊，預期社零銷售將由2024年的年增3.5%上升至年增5.8%，整體而言，雖然有關稅干擾，然中國今年CPI表現應維持正成長，預計年內保持溫和復甦態勢。