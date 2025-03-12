快訊

陸配網路提武統…遭移民署約詢 居留許可將遭廢止

川普關稅一日間翻雲覆雨 美股道瓊再挫478點、史指跌近修正區間

烏克蘭接受30天停火協議 美國重啟對烏軍事援助

大中華基金 AI題材燒

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

DeepSeek出現，讓中國科技股重新成為全球投資者關注的焦點。今年以來，香港恒生指數在全球主要股市中漲幅名列前茅，迄今漲幅近18％。投信法人指出，目前港股漲幅集中於恒生科技股巨頭，考量中國AI軍備競賽剛展開，看好大中華股市後續AI浪潮題材。

統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，DeepSeek的中國雲巨頭及邊緣AI相關應用受惠者，多數於港股上市，因此中期看好港股優於陸股。

長線而言，中國AI軍備競賽剛展開，未來3年，阿里雲將大舉投入建設雲和AI硬體基礎設施，總額超過去10年總和，DeepSeek發布後，阿里雲需求顯著成長，其中推理需求占增量需求的60~70%。

除了AI之外，陳意婷指出，中國房市近期也有觸底反彈跡象，中國50城住宅成交量跌幅逐步縮小，且20大城市二手房成交套數同比增速轉正，顯示房市有初步復甦跡象，將持續觀察成交量價、建商投資及到位資金等數據。房價預期止穩，加上消費政策發酵、居民消費信心復甦，有利陸港股的消費題材回溫，將關注不畏關稅或出口影響的新興消費。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，過去投資人較少將AI與中國科技股做連結，其實中國在代表AI研究先進程度的基礎模型數量，在2023年已達到20個，超過英國與歐盟總和，預估中國企業在AI的資本支出、應用將快速增長，資本支出在2025至2027年將大增，2030年將達到中國大陸GDP的1%，合計約2,000億美元。

蕭正義指出，當AI應用漸趨於廣泛，股票升勢便會由硬體逐步轉移至軟體，甚至其他能受惠於應用AI的行業；至於人型機器人、自動駕駛系統等技術也會因應AI的廣泛應用而加速發展。投資人也認識到其投資範圍可以更為廣泛，特別是中資企業，因受益於勞動人口成長，AI應用的速度將會帶動投資氣氛，如各中國大陸雲端平台公司已宣布加大AI的資本投資便是一例。

延伸閱讀

美股創史上最大單日跌點 績效強的經理人這麼說

關稅戰下美現經濟衰退陰影 前景不明科技業震盪

美國經濟與股市持穩 美國投資機會正在擴散

2025年大陸兩會經濟政策 窺見大陸科技股機遇

相關新聞

三檔債券商品 填息達陣

根據統計，3月初以來有四檔月配投等債ETF陸續除息，截至昨（11）日止，共有新光BBB投等債20+（00970B）、凱基...

全球組合基金 放光芒

關稅大戰海嘯讓股市再掀大地震，美股回測年線重要支撐，昨（11）日亞股也全倒，風險趨避升溫帶動資金流向債市，全球組合平衡型...

歐洲股債 投資價值浮現

川普政策捉摸不定，全球金融市場跟著起伏震盪。法人預期，全球主要國家經濟仍可望穩健成長，歐美也仍處於降息循環，整體有利於股...

多重資產基金 出風頭

美國關稅政策不確定性升溫，台股近來也表現震盪。不過，觀察近三個月多重資產型基金表現強勢，也有歐洲、亞太、醫療科技、金融等...

美元非投等債 可長抱

金融市場動盪再次凸顯債券資產抗波動特性，美元非投資等級債券較其他債券資產擁有高殖利率、高票息率及低存續期特性，目前殖利率...

富坦穩定月收益基金 績優

美國總統川普「經濟正經歷過渡期」的言論，進一步澆熄投資市場對川普賣權的期待，彭博美股七雄指數10日大跌5.4%，累計今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。