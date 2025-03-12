大中華基金 AI題材燒

DeepSeek出現，讓中國科技股重新成為全球投資者關注的焦點。今年以來，香港恒生指數在全球主要股市中漲幅名列前茅，迄今漲幅近18％。投信法人指出，目前港股漲幅集中於恒生科技股巨頭，考量中國AI軍備競賽剛展開，看好大中華股市後續AI浪潮題材。

統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，DeepSeek的中國雲巨頭及邊緣AI相關應用受惠者，多數於港股上市，因此中期看好港股優於陸股。

長線而言，中國AI軍備競賽剛展開，未來3年，阿里雲將大舉投入建設雲和AI硬體基礎設施，總額超過去10年總和，DeepSeek發布後，阿里雲需求顯著成長，其中推理需求占增量需求的60~70%。

除了AI之外，陳意婷指出，中國房市近期也有觸底反彈跡象，中國50城住宅成交量跌幅逐步縮小，且20大城市二手房成交套數同比增速轉正，顯示房市有初步復甦跡象，將持續觀察成交量價、建商投資及到位資金等數據。房價預期止穩，加上消費政策發酵、居民消費信心復甦，有利陸港股的消費題材回溫，將關注不畏關稅或出口影響的新興消費。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，過去投資人較少將AI與中國科技股做連結，其實中國在代表AI研究先進程度的基礎模型數量，在2023年已達到20個，超過英國與歐盟總和，預估中國企業在AI的資本支出、應用將快速增長，資本支出在2025至2027年將大增，2030年將達到中國大陸GDP的1%，合計約2,000億美元。

蕭正義指出，當AI應用漸趨於廣泛，股票升勢便會由硬體逐步轉移至軟體，甚至其他能受惠於應用AI的行業；至於人型機器人、自動駕駛系統等技術也會因應AI的廣泛應用而加速發展。投資人也認識到其投資範圍可以更為廣泛，特別是中資企業，因受益於勞動人口成長，AI應用的速度將會帶動投資氣氛，如各中國大陸雲端平台公司已宣布加大AI的資本投資便是一例。