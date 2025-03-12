全球組合基金 放光芒

關稅大戰海嘯讓股市再掀大地震，美股回測年線重要支撐，昨（11）日亞股也全倒，風險趨避升溫帶動資金流向債市，全球組合平衡型基金因多資產靈活布局度過難「關」，近月績效仍維持正報酬。

川普關稅戰一波接一波，亞股昨日全面收黑，美股四大指數及台、日等市場皆摜破年線，以科技股為主軸的費城半導體指數近月跌幅更達逾13%，恐慌指數更創下去年8月初全球股災以來新高。

不過政策不確定性反倒為美債價格帶來支撐。

PGIM保德信新興趨勢組合、富達卓越領航全球組合、復華奧林匹克全球組合、鋒裕匯理CIO精選收益、合庫樂活安養ESG穩健成長組合、復華高益策略組合、貝萊德全方位資產收益組合及復華新興債股動力組合等八檔股債投資組合相對分散、年化波動度較低之全球組合平衡型基金，近月報酬仍維持紅盤，表現相對突出。

復華全球奧林匹克組合基金經理人王品昕指出，川普祭出的關稅政策使市場開始擔憂動搖總體經濟表現，摩根士丹利、高盛上周出具報告下調今年美國GDP成長預期，由於股市基期較高，容易受不確定性影響提高波動度，布局將聚焦於收益型股債資產，期望在市場震盪環境中尋求收益機會。

王品昕認為，預期今年聯準會降息機會仍在，債市有收息與潛在資本利得的機會，加上當前各債市殖利率水準仍較高，有助支撐債市總報酬率表現，建議可納入投資組合中平衡波動風險。