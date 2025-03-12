歐洲股債 投資價值浮現

川普政策捉摸不定，全球金融市場跟著起伏震盪。法人預期，全球主要國家經濟仍可望穩健成長，歐美也仍處於降息循環，整體有利於股市等風險資產。不過，全球政經局勢一夕數變，投資人最好透過多元布局各類資產，以因應不確定的環境。

法人表示，包括歐洲股價、黃金等資產都是因應川普變數的選項。

川普關稅戰沒完沒了，投資人擔心衝擊到美國通貨膨脹及美國經濟，進而影響美國聯準會（Fed）貨幣政策，加上最近公布的美國經濟數據不如預期，美股波動擴大，之前領漲的科技股更是震盪劇烈。

不少大型資產管理公司仍看好美股長期前景，但普遍認為風險已上揚，預期領先其他股市的差距將縮小。例如，貝萊德、富達及瑞銀對於中國大陸及歐洲股市前景都已變得更樂觀，將投資評等上調到中立甚至是加碼。

陸股低迷多年，去年9月官方突然宣布一連串利多措施，激勵股市從谷底翻揚。今年元月底DeepSeek同樣是橫空出世，加上最近的兩會題材，都推升陸港股急漲。

歐股今年漲幅表現優於美股，受惠於基期低、俄烏戰爭有望和緩、比美國早降息等利多。歐洲雖然仍面臨政經不確定因素，但歐洲股債投資價值都更有吸引力。