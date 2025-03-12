富坦穩定月收益基金 績優

美國總統川普「經濟正經歷過渡期」的言論，進一步澆熄投資市場對川普賣權的期待，彭博美股七雄指數10日大跌5.4%，累計今年來已下跌16%，史坦普500指數累計下跌4.3%，反觀MSCI美國高股利指數上漲5.4%，彭博美國高評等複合債上漲2.6%，顯見環境愈動盪，資金愈青睞收益型標的。

根據境外基金觀測站資料，近一個月熱銷的境外平衡型基金前五名中，富坦穩定月收益基金今年來與近一年分別上漲2.6%與8%，領先其他基金，近一個月市場大幅動盪之下，仍有1.2%的正報酬表現，也是五檔基金中唯一一檔正報酬。

銀行財富管理中心表示，穩定月收益基金著重收益投資，以美國高股利股票搭配債券，藉由投資於各類收益資產，不僅分散風險，也能多元化收益來源，降低市場動盪與不確定性影響，長期來提供穩健的現金流，每月配發約8%的年化配息，很受投資人喜愛。

投資專家分析，過去兩年市場擁抱人工智慧（AI）熱潮、集中投資於少數股票，史坦普500指數成分股中表現優於大盤的占比僅約三成，今年來該比重升至近六成，顯示股市表現已更為均衡，提供更廣泛的投資機會。

此外，通膨趨緩、利率自高峰下滑，也使高評等債在市場風險升溫時能展現與股市抗衡的避險功能，因此，多元配置策略在今年可望收到更好的效果。

富坦穩定月收益基金目前股債均衡布局，成長、價值與防禦型類股兼具，公債、投資級債與非投資級債多元分散，有利掌握各類機會，並藉由各資產間的低相關降低投資組合的波動風險。

回顧2018年貿易戰時，儘管股市也一度經歷重挫，高股利股與債券資產仍表現堅韌，展望川普政策主軸仍是刺激美國經濟、讓美國再次偉大，投資人不妨以聚焦收益、可攻可守的股債平衡策略為核心，避開經濟過渡期風險，站穩美國資產長線漲升機會。