美元非投等債 可長抱

金融市場動盪再次凸顯債券資產抗波動特性，美元非投資等級債券較其他債券資產擁有高殖利率、高票息率及低存續期特性，目前殖利率水準在7.06%，票息率為7.15%，到期年限則為3.64年，過去一年投資報酬率為8.54%，優於投資等級債券、公債、新興市場債等信用資產。

2025年農曆年後首檔募集的債券ETF，日前掛牌第一金優選非投債ETF（00981B）經理人王心妤指出，公債殖利率回到4.1%水準附近，為近半年殖利率區間底部，預期公債殖利率仍將呈現區間整理，高債券殖利率資產相對公債、投資級債具備利差收斂空間，力抗金融環境變動、通膨大軍威脅，提供較佳收益條件。

王心妤表示，投資非投資等級債券必須留意信用違約風險，彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數排除最低評級CCC以下債券，只選優先債，同時以成熟國家發行債券為主要投資標的，其中，美國企業債占比高達八成水準，根據LSEG 2月數據，85%標普500企業已公布2024年第4季獲利，其中76%企業獲利優於預期，獲利年增率上修至15.7%。

標普500企業獲利提升有助違約風險降低，美國企業基本面無虞，藉由非投資等級債券ETF一籃子債券投資組合，降低投資單一債券信用違約風險承受度。

凱基美國非投等債ETF研究團隊指出，預估今明兩年美國企業違約率可望維持在1.25%與2.0%的歷史低檔，低於美國非投資等級債券長期平均違約率的3%。在美國企業資產負債表現良好、不良資產規模較小的情況下，債券投資可以適度向下放寬信評標準，以放大票息收入機會；並降低存續天期，使利率風險可控。