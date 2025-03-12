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多重資產基金 出風頭

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

美國關稅政策不確定性升溫，台股近來也表現震盪。不過，觀察近三個月多重資產型基金表現強勢，也有歐洲、亞太、醫療科技、金融等多元類型。法人表示，近期市場震盪，建議投資人布局多重資產型基金分散市場風險及降低波動度。

根據CMoney統計至7日，統整全數787檔國內外多重資產型基金績效，包括：聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產、聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產、柏瑞新興動態多重資產、鋒裕匯理先進醫療科技多重資產、聯邦低碳目標多重資產、中國信託ESG金融收益多重資產、日盛台灣多重資產基金等七檔績效達2%以上，優於台股大盤。

日盛投信國內多重資產投資研究團隊表示，金融市場持續受外部市場干擾而呈現震盪整理，但因台股基本面堅實，上市櫃2月營收創佳績，產業基本面有望為股市提供支撐，惟貿易戰與美國降息不確定性仍是全年難以預測的議題，市場動盪在所難免。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，在經濟前景放緩與通膨隱憂下，成長領域受到一定壓力。

然而，潔淨能源類股憑藉政策利多與市場需求轉向，表現領先。

在全球持續推動綠色轉型的背景下，人工智慧（AI）與潔淨能源應用的結合正成為市場關注新焦點。

利用AI技術精準預測與優化能源產出、實現智能化管理，將大幅提升太陽能、風能等潔淨能源系統的運營效率，助力企業降低成本並加速能源轉型，有助進一步推動和擴大AI應用機會。

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