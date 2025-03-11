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滙豐投信：新世代AI發展帶動中國大陸經濟

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

農曆春節期間，中國大陸AI新創企業橫空出世，激發中港股市表現，投資人關注此輪升勢與去年9月底的反彈是否存在差異，滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，這兩者最大區別在於前次反彈催化劑為政策預期，而近期升勢則是透過自下而上的行業改變，如人型機器人的發展，加上各公司擴大AI技術投資所帶動的乘數效應，令市場對中資股前景改觀。

蕭正義說明，在此之前，投資人較少將AI與中國大陸科技股做連結，事實上，中國大陸在代表AI研究先進程度的基礎模型數量，在2023年已達到20個，超過英國與歐盟總和，而這家中國大陸AI初創企業崛起在短短不到3個月內，使用數量已高達3,000萬人。預估中國大陸企業在AI的資本支出、應用將快速增長，資本支出在2025至2027年將大增，2030年將達到中國大陸GDP的1%，合計約2,000億美元。

代表中國大陸AI產業崛起令投資市場思維出現大震盪，突破了大陸科技板塊的舊故事，令投資人重新評估生成式AI成長潛力，以及其潛在經濟利益的樂觀情緒。此外，邊緣AI也帶來不同的機會，例如AI手機、AI電腦、AI穿戴裝置等，很多企業都是相關供應鏈的受惠者。

蕭正義指出，當AI應用漸趨於廣泛，股票升勢便會由硬體逐步轉移至軟體，甚至其他能受惠於應用AI的行業；至於人型機器人、自動駕駛系統等技術也會因應AI的廣泛應用而加速發展。投資人也認識到其投資範圍可以更為廣泛，特別是中資企業，因受益於勞動人口成長，AI應用的速度將會帶動投資氣氛，如各中國大陸雲端平台公司已宣布加大AI的資本投資便是一例。

蕭正義強調，目前中國大陸已有超過200間公司宣布導入這家AI初創企業的服務，同時不少企業紛紛表示要加大在AI方面的投資，聘請更多AI科技相關的人才，成為整個科技行業投資的轉捩點，在創造新的營收成長機會的同時，亦有助企業獲利成長。不過，蕭正義提醒投資人仍要留意企業的投資力度及速度有多大及多快，以及其旗下產品或公司的成長潛力，均會對未來估值會否進一步重估帶來影響。

除了估值以外，AI的利好因素還有可能為企業帶來更高的收入及利潤，降低進入門檻以激發競爭，同時使中國大陸企業進一步實現地域擴張。從經濟層面來看，潛在生產力的提升及新的資本支出周期，有助支持中國大陸經濟成長。

滙豐投信指出，受到這家AI初創企業可能加速提升AI在中國大陸的滲透率，雲端、資料中心、軟體、應用平台可能將是下階段的市場重心。整體而言，AI的發展和推動能帶來更多就業機會，從而透過改善就業市場推動經濟發展。加上中國大陸貨幣和財政政策的支持，以及科研創新的推動下，相信科技、工業及消費板塊前景可望進一步升級。

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