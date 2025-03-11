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美國經濟正面臨「過渡期」？市場操作難度大增、恐引發經濟衰退

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國總統川普表示，美國經濟正面臨「過渡期」。法人表示，不排除關稅政策不確定性恐引發經濟衰退的可能性，市場擔憂美國經濟陷入衰退，恐慌指數VIX單日狂飆逾19%，美股賣壓再現，全球股市震盪，使得整體市場投資操作難度隨之增加。

日盛投信國內多重資產投資研究團隊表示，金融市場持續受外部市場干擾而呈現震盪整理，但因台股基本面堅實，上市櫃2月營收創佳績，產業基本面有望為股市提供支撐，惟貿易戰與美國降息不確定性仍是全年難以預測之議題，市場動盪在所難免。

此刻投資策略應以穩定核心為主軸，並聚焦台幣計價的可轉債、特別股以及高股息低波動兼具之多元資產，除了避免匯率波動風險之外，也適時掌握市場逢高震盪之下強化保護力的收益契機。

日盛投信國內多重資產投資研究團隊指出，可轉債市場自去年第4季至今年初經歷了一波超跌，價格承壓原因是2024下半年市場供給增加所致，但由於目前可轉債價值相對台股的位階偏低，且轉換溢價率也已來到近三年低點，使中長期投資價值開始顯現。

此外，特別股因具有配息順位優於普通股的特點，標的若擁有優異內部報酬率(IRR)條件將可讓特別股價格相較普通股更容易回歸收益價值而呈現修復，預期中長期表現相對穩定。

美國經濟

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