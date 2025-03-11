00790B下櫃 復華投信：依規定返還清算金額予受益人

復華次順位金融債（00790B）因基金淨資產價值達下櫃門檻，日前獲櫃買中心核准，復華投信將依規定辦理終止上櫃（即下櫃）及清算程序。復華投信表示，清算作業將從基金總資產扣除總負債計算每單位價值，再依投資人持有單位數總價值返還給投資人，並無變成壁紙、投資人血本無歸的問題。

復華投信上個月17日於官網公告，「復華次順位金融債淨資產價值最近30個營業日平均值已低於新臺幣一億元，已達本基金信託契約終止之標準，依本基金信託契約第25條第1項規定向金融監督管理委員會提出終止本基金信託契約之申請」。金管會已於2月26日核准終止基金信託契約，櫃買中心則於3月10日核准終止上櫃。投資人均可於復華投信官網查詢相關公告。

復華投信指出，復華次順位金融債初級市場最後買回日／證券交易市場最後交易日為2025年4月15日，4月16日起終止上櫃買賣（即下櫃），4月17日為信託契約終止日，清算基準日則是4月25日。