AI引領陸港股市 業者：市場對陸資股前景改觀

今年農曆新年期間，DeepSeek橫空面世，激發陸港股市表現，特別是陸資科技，讓投資人關注這波升勢與去年9月底的反彈是否存在差異。滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義今日表示，這兩者最大區別在於前次反彈催化劑為政策預期，而近期升勢則是透過從下而上的行業改變，如人型機器人的發展，加上各公司擴大AI技術投資所帶動的乘數效應，令市場對陸資股前景改觀。

蕭正義指出，過去投資人較少將AI與中國大陸科技股做連結，不過中國在代表AI研究先進程度的基礎模型數量，於2023年已達到20個，超過英國及歐盟總和，而中國AI公司在短短不到3個月內，使用數量已達3,000萬人；預估中國企業在AI的資本支出、應用將快速增長，資本支出在2025至2027年將大增，2030年將達到中國大陸GDP的1%，合計約2,000億美元。

滙豐投信表示，這代表中國大陸AI產業崛起令投資市場思維出現震盪，突破了中國大陸科技板塊的舊故事，亦令投資人重新評估生成式AI成長潛力，以及其潛在經濟利益的樂觀情緒。

蕭正義說，當AI應用漸趨於廣泛，股票升勢便會由硬體逐步轉移至軟體，甚至其他能應用AI的行業；至於人型機器人、自動駕駛系統等技術也會因應AI的廣泛應用而加速發展。

蕭正義表示，目前中國大陸已有超過200間公司宣布導入這家AI初創企業的服務，也有不少企業紛紛表示要加大在AI方面的投資，聘請更多AI科技相關的人才，成為整個科技行業投資的轉捩點，在創造新的營收成長機會，亦有助企業獲利成長。他指出，投資人仍要留意企業的投資力度及速度有多大及多快，以及其旗下產品或公司的成長潛力，均會對未來估值會否進一步重估帶來影響。

蕭正義說，除了估值以外，AI的利好因素還有可能為企業帶來更高的收入及利潤，降低進入門檻以激發競爭，同時使中國大陸企業進一步實現地域擴張，從經濟層面來看，潛在生產力的提升及新的資本支出周期，有助支持中國大陸經濟成長。

滙豐投信指出，目前中國AI發展和推動能帶來更多就業機會，從而改善就業市場推動經濟發展，加上國內貨幣和財政政策的支持，以及科研創新的推動下，相信科技、工業及消費板塊前景可望進一步升級。