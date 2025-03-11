美股創史上最大單日跌點 AI加速發展科技股後市不看淡

川普關稅政策點燃全球貿易戰烽火，加深市場對經濟衰退的憂慮，恐慌情緒再起，據彭博3/10統計，VIX恐慌指數單日大漲19.21%。美股三大指數包括標普500、道瓊及那斯達克綜合指數，單日跌幅皆在2%以上。其中，那斯達克綜合指數損傷最重，大跌728點、跌幅4%，創歷史以來最大單日跌點、第八大單日跌幅。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，今年美股企業獲利將保持雙位數成長，AI持續加速朝軟體應用發展，科技股後市仍有表現機會。

郭智偉表示，近期市場大跌主要來自對美國可能陷入經濟衰退，加上通膨復燃的擔憂，短線股市可能呈現震盪整理。雖然美國經濟成長預期將放緩，但以長期趨勢來看，通膨未出現上行跡象。美股企業獲利預期仍有12%，為之後的股市表現提供支撐。在雲端服務商(CSP)資本支出成長及DeepSeek等新技術的帶動下，AI推論需求加大，將使應用面的滲透率加速提高，有利相關類股營運成長。AI發展也將由先前的硬體為主，轉向軟硬體共同成長。

輝達去年第4季財報雖符合市場預期，營收成長幅度卻放緩至77%，也是近期AI硬體供應鏈表現相對疲弱的原因之一。但郭智偉表示，根據輝達最新展望，2025年營收成長率預估仍有50%，且新產品需求遠超預期，顯示AI硬體需求保持強勁。先前GB200良率雜音使供應鏈股價出現修正，但隨著新產品有望於第二季開始逐步出貨，使相關類股營運受惠。

統一投信表示，AI高成長格局不變，使科技股未來將持續為股市主流。在市場波動較大的情況下，建議投資人可以採用分批逢低買進的方式布局，卡位股市未來反彈行情。