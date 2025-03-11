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美股挫低 第一金投信：AI及公用事業持股可配置增強下檔支撐力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美股黑色星期一股價重挫，標普500及那斯達克指數分別創下，2024年底及2022年9月以來最大單日跌幅，美債殖利率也見下滑，第一金投信指出，美國總統川普貿易戰，引發通膨疑慮，加上總經數據低迷影響，消費及就業不如預期，市場預期第1季美國經濟衰退疑慮攀升，風險訊號大幅揚升，股市賣壓出籠，全球股市波動大幅提高，現階段美股看法較趨中性，可增加現金部位，以因應短期波動度提高的情形，不過，包括AI題材股仍具備長線成長趨勢，而低基期、防禦標的如公用事業水電瓦斯股，則具備降低波動抗跌能力，可分批納入投資組合配置部位，提高資產組合的下檔支撐力。

由於川普關稅政策帶來較大的不確定性，第一金投信表示，受到美國經濟負成長預期，恐慌情緒蔓延，市場降息預期再度提升，美債殖利率下滑，不過，隨天氣回暖、減稅政策發酵等，後續可望提振經濟成長動能，美國聯準會主席鮑爾重申對貨幣政策調整保持耐性，短期美債殖利率可望呈現區間盤整，債券投資策略上，著重信用風險管理，可搭配較高評級投資級債券與非投資等級債券，以因應經濟不確定性提高及美債區間整理的環境，同時藉由信用資產配置，強化投資組合風險承受度。

殖利率 美國經濟

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