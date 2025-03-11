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美國經濟與股市持穩 美國投資機會正在擴散

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林坦伯頓美國機會基金各期間績效表現(資料來源：理柏資訊，理柏資訊)
富蘭克林坦伯頓美國機會基金各期間績效表現(資料來源：理柏資訊，理柏資訊)

美股在川普當選總統後一度大漲，然隨他上任後大動作打擊非法移民、推出關稅、政府效率部(DOGE)大砍支出，除引發許多紛擾外，關稅政策還可能加劇通膨疑慮，市場樂觀情緒也在美國前景蒙上陰影下開始消退，美股已幾乎回吐川普勝選後的漲幅，然在此宏觀環境下，富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾(Grant Bowers)看法並不悲觀，認為美國經濟仍穩健，強勁企業獲利也將支撐美股，投資機會有望擴散至科技七雄以外領域。

葛蘭‧包爾指出，儘管川普部分政策具有破壞性，如：關稅，但川普的目的是「談判」，即「交易的藝術」，本質上是一名商人，支持放鬆監管、經濟成長、投資美國、製造業回流與再工業化，這對美國而言是非常強大的推動力，事實上，許多企業對2025年剩餘時間的前景仍樂觀。關稅確實可能引發通膨，但目前美國通膨的長期驅動因素仍呈現下降趨勢並走低，這也為聯準會提供很大的降息空間來支持經濟。

就美股前景上，葛蘭‧包爾也提出獨到見解，過去幾年科技七雄表現出色，但近幾個月已開始觀察到市場正在擴大，無論在工業、醫療保健、消費等科技以外的領域，無論是小型、中型、大型股，不再侷限於科技股與巨型股，2025與2026兩年有望看到市場其他領域回升，可尋找科技七雄之外的投資機會。

葛蘭‧包爾還提及，目前團隊正聚焦在AI、醫療創新、工業復興等長線主題，同時還特別留意「中型股」的機會，直呼「中型股」為成長投資的「甜蜜點」，因長期以來中型股表現搶眼，史坦普中型400指數在1991年6月至2025年1月期間的總報酬複合年增長率(CAGR)達11.96%，表現優於史坦普500指數的10.83%與史坦普小型600指數的9.59%，目前估值相對於大型股也大打折扣，是一個被忽視的投資機會。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金是一檔美國股票型基金，採全市值(all cap)領域的投資策略，囊括小型、中型、大型、巨型股，投資團隊位於矽谷，這項地理位置優勢讓團隊能站在所有正在發生的技術變革的前緣，故而科技股是當前配置最多的產業，接近40%，工業、醫療保健、消費耐久財等領域也有許多著墨，就市值分布看，約持有70%巨型股與大型股以及約30%中小型股，寄望能受惠於市場漲勢逐漸從科技巨頭擴散至更廣泛領域時所帶來的投資機會。

川普 美國經濟

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