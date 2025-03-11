快訊

周六氣溫大跳水！周四起兩波鋒面接力 吳德榮：有機率達寒流標準

X大當機！馬斯克：遭大規模網路攻擊 IP位址顯示來自烏克蘭

美國經濟數據好壞參半 OPEC宣布增加產量壓抑油價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，近期受到貿易關稅政策的不確定性，使衰退與通膨風險增加，可能壓抑經濟與原油需求，上周國際原油下跌約3%。美國2月製造業PMI緩降至50.3，低於預期，而服務業PMI則升至53.5，顯示美國服務業韌性；上周五(7日)美國非農就業數據顯示整體經濟仍屬穩健，但是失業率上升與時薪成長率放緩則使市場解讀經濟有放緩疑慮。摩根大通上周報告認為持續實施關稅可能使美國GDP成長放緩並推升通膨，並導致全球石油需求成長減少18萬桶/日。

OPEC+上周宣布按計劃在4月增加石油產量13.8萬桶/日，這是自2022年以來首次增加產量，在油價疲弱的情況下增產，可能是配合川普政府的低油價政策，並換取巴勒斯坦區域的外交政治共識。大陸官方上周表示，將加速戰略原油、燃料、食品和其他大宗商品的年度儲備。大陸嚴格保密有關物資儲備的數據，根據路透社報導，在2024年7月時大陸的戰略石油儲備（SPR）估計為2.9億桶。而美國能源部部長賴特上周五也表示川普政府支持補充戰略儲油(SPR)，預期將需要數年時間完成補充。大陸與美國持續儲備SPR將有助於原油需求與油價回穩。

油價 石油 美國

延伸閱讀

投資級債持續居冠增溫 新興市場債淨流入減速

擁抱美國、續留丹麥或獨立 格陵蘭大選聚焦未來地位

美國軍火龍頭地位 大躍升

盧比歐：83%的美國國際開發總署援外計畫正式取消

相關新聞

外資賣亞股 台股大失血

美國川普政府的關稅問題持續衝擊市場信心，上周亞股幾乎全數呈現資金淨流出，其中台股單周失血超過47億美元，為亞股墊底市場，...

美股基金 上漲潛力可期

近期美股已幾乎回吐美國總統川普勝選後的漲幅，但美股企業公布的最新財報仍展現強勢成長表現，機構法人預估2025年、2026...

非投等債帶勁 躍亮點

川普2.0持續發威，台股經歷一番上沖下洗，截至3月7日為止，已跌破去年11月1日的點位；反觀債券ETF，在這段時間逆勢演...

投資級債吸金力十足

過去一周，整體固定收益型ETF共獲95.9億美元資金淨流入，主要為美債獲69.2億美元淨流入、歐債也獲3.5億美元淨流入...

歐股淨流入超越美股

近周整體股票型ETF獲127.2億美元資金淨流入，歐洲市場獲58.0億美元資金淨流入、超越美國的34.1億美元，亞洲與日...

長天期美債 避險買盤熱

近期多項經濟數據表現不佳，市場擔心美國經濟衰退、通膨風險重燃，美股因而拉回整理，台股隨美股拉回整理休息，避險資產需求提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。