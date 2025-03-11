外資單周淨流出47.6億美元 越股連三周站穩1,300點

上周市場持續受到關稅戰議題干擾，市場充滿不確定因素，美股四大指數持續回落，上周五(7日)出現反彈。新興亞股資金雖持續流出，但也迎來反彈走勢。惟台股仍受台積電赴美投資利空消息壓抑，單周再挫2.1%，成為上周最弱亞股，且外資單周再度淨流出47.6億美元，也是新興亞股中最多。至於越股受到政策利多支持，上周續揚1.6%，連三周站穩1,300點關卡；今(2025)年以來已漲4.68%，在新興亞股中表現僅次韓股。

此外，今年以來，新興亞股中僅韓股、越股為正報酬，分別漲7.36%、4.68%，包含台股在內的其餘市場迄今都為負報酬。

中國信託投信表示，美國總統川普政策不確定因素持續干擾全球股市，美股四大指數回測半年線與年線；上周五美國非農就業人口數據不如預期，但聯準會主席鮑爾隨後指出，美國就業市場仍具韌性，美國經濟仍強，激勵美股反彈，但技術面上仍偏空。此外，川普日前簽署行政命令，建立戰略比特幣儲備，但加密貨幣市場並未上演慶祝行情，顯示資金仍偏好避險性資產。

觀察最近一周新興亞洲資金流向，外資連兩周淨流出65.9億美元，並持續賣超台股，單周淨流出47.6億美元，仍為新興亞股中最多，台股上周收跌2.1%，為新興亞股中表現最差；今年以來跌2.59%。台股3月10日受台積電(2330)開盤跌破千元關卡影響，盤中一度跌逾150點，回測年線支撐。其他新興亞股相對持穩，印尼股市與菲律賓股市跌深反彈，單周分別勁揚5.8%、5%；印度股市與韓國股市分別漲1.5%、1.2%。不過，外資上周在新興市場依舊呈現淨流出，今年至今外資已從新興亞股中提款321.1億美元。

中國信託投信說，觀察台股表現，台股指標台積電目前仍面臨川普施壓先進製程赴美生產，以及CoWoS擴產進度下修雜音。不過觀察相關供應鏈股價逆勢走強，且日前台積電董事長魏哲家於總統府記者上公開表示產能依舊吃緊，顯示營運無虞，供應鏈亦無掉單情況；顯示半導體長期需求仍看好，顯示台股下檔空間有限，投資人可聚焦基本面優秀且獲利穩健的題材股。

在越南股市方面，上周五越股在地產股領軍下，終場上揚0.59%；單周漲幅1.6%，持續站穩1,300點大關並創近兩年以來新高，今年以來表現在新興亞股中僅次韓股。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南政府批准首座晶圓廠建設案，同時將提供至多5億美元的援助，該廠生產的晶片可望用於汽車、電信等領域。官方目標在2050年前額外興建五座晶圓廠，期待利用晶圓廠掌握晶片製造技術、人才，並確保關鍵晶片供應。有利原材料、基礎建設及半導體等題材。

此外，根據越南外商投資局公布，2025年前兩個月海外直接投資（FDI）註冊金額超過69億美元，較去年同期躍升35.5%，其中來自韓國的投資金額居首位，總額逾15億美元，年增5.4倍。同期間FDI已落實金額估計約29.5億美元，較去年同期增加5.4%，凸顯越南持續受惠貿易戰下的國際供應鏈重組。張晨瑋建議，考量越南在供應鏈重組中的戰略地位，以及2025年可望升級為新興市場的契機，長期發展潛力仍然可期，建議投資人可透過定期定額方式進場布局。