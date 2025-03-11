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全球需求不斷增長、開採難度及地震風險增加 未來銅價恐大幅上升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示全球需求不斷增長、開採難度及地震風險增加，未來銅價恐大幅上升。

根據媒體報導，必和必拓首席商務官表示，預期全球銅需求量將成長70%，達到每年5,000萬噸；彭博新能源財經也發布報告表示，未來25年銅業需要投資2.1兆美元才能滿足市場需求；而投資銀行摩根大通在一份報告中表示，預計到2026年全球精煉銅短缺將擴大到16萬噸，並預測明(2026)年平均銅價約為每噸11,000美元。

此外，中國大陸國家規劃部門發布報告表示，相關部門將加速戰略燃料、食品和其他大宗商品的年度儲備。並穩步推動糧食、石油和其他大宗商品倉儲設施建設，同時擴大儲備規模。而大陸官方還表示為應對氣候變遷重大項目，將開發新的離岸風電場，並加快在廣闊的沙漠地區建造「新能源基地」，已達到碳排放峰值並實現碳中和的目標。

另外，歐洲領導人於歐盟國防高峰會上表示，因擔憂俄羅斯在烏克蘭戰爭的鼓舞下，下一步可能會攻擊歐盟國家，而歐洲不再能依賴美國的援助，因此支持增加國防支出的計劃，並在美國暫停援助烏克蘭的情況下繼續支持烏克蘭。由此來看，在歐洲擴大國防開支的計畫下，將提振歐洲地區對基本金屬的需求。

智利大學地震學家表示，該國的一些地區透過斷層線積累大量的地質應力，因此大約每十年就會發生一次大地震，從地震和地質角度來看，預計智利礦產資源豐富的北部地區短期內將有可能發生大地震。倘若該國北部地區發生嚴重地震災害的話，恐將衝擊到全球銅礦的供應，並推升銅價走高。

地震 烏克蘭

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