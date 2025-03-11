AI加速落地 未來兩大商機支撐台股多頭格局

野村高科技基金經理人謝文雄表示，AI的發展仍在初期應用的階段，美國大型CSP業者持續投入高額資本支出，AI相關需求仍高，是支持大盤在震盪後持續走高的主要動能。隨著更多AI新應用到來，包括企業級的AI Agent、機器人的Physical AI，輝達在汽車及機器人業務年增率首度超越資料中心，率先展現出邊緣AI的驚人成長性。馬斯克旗下xAI發布Grok-3新模型，性能優於Deepseek v3及Open AI GPT-4o模型。xAI主要使用Nvidia搭載GB200的伺服器、Dell 、SMCI等生產公司皆為xAI潛在訂單受惠者。另一方面，隨著勞動力市場的緊張，人型機器人將迎來蓬勃發展，根據大摩預估，到2030年，人型機器人將達到4萬台，而到2040年將達到800萬台，到2050年將達到6300萬台。

野村投信投資策略部副總張繼文分析指出，輝達營收有一塊「汽車與機器人晶片」業務，第4季營收5.7億美元，雖然僅占AI業務的一小部分，但年增幅高達103%並首次超越伺服器業務的成長率，連續六季成長，顯示機器人業務的高度成長性。目前全球機器人大廠主要以歐美為主，台灣雖缺乏機器人品牌，但卻占據關鍵零組件地位，包括傳動元件(腱繩、滾珠與行星螺桿)與減速裝置(行星/諧波減速器)，以全球勞動市場產值32兆美元及3-5%的市場滲透率推估，2030年人型機器人市場規模可達千億美元以上，台灣身為關鍵零組件供應商，預計也將成為最大受惠者。

張繼文指出，根據彭博預估，2025年台股整體EPS成長約29%，與2024年相差無幾，電子業、半導體業有高達41%及43%的成長，電子科技股仍具備獲利基本面的強大支撐，若考量獲利成長後，目前台股本益成長比(PE/G)也僅0.67，相對全球主要國家股市評價偏低，台股相對歐美股市來說更具投資價值，有利於吸引內資及外資加碼。台北國際工具機展主要核心主題，包含AI與機器人、未來智造、綠能永續、人形機器人與航太產業等領域，各大廠將展示最新應用與技術，吸引全球買家關注，展場接單情況值得留意。

張繼文提到，市場盛傳台積電（2330）CoWoS被砍單傳聞，但實際拜訪供應鏈後研判CoWoS需求依然強勁，眾多產品包括輝達B200/B300晶片需求超乎預期、H200/H20晶片在Deepseek之後需求強勁，以及Amazon的Trainium2等ASIC需求，各項目都表明CoWoS需求並未減少，而之所以會有砍單傳言，可能是因為臨近2025年生產時間以及2026年的產能分配決策節點，台積電要求客戶做出更準確的預測，因此客戶下調超額預訂量(overbooking)所致，可以理解任何訂單調整的消息在最初都會被負面解讀，但只要確定需求仍然強勁，類似的消息就無需太過擔心。

謝文雄表示，隨著台積電宣布在美國投資千億美元，市場看法眾說紛紜，雖然營運成本可能上升，但台灣在晶圓代工的優勢在於完整的半導體供應鏈，這不是只蓋個幾座晶圓廠就能複製或取代，只要完整供應鏈還在台灣，長期來說領先地位就不會輕易改變，而無論晶片關稅是否塵埃落定，可以想見川普政策變數將造成今年股市波動加大，投資上也要更有點耐心。

另外關於AI是否開始衰退？一個指標是輝達上季營收仍在成長，顯示CSP對伺服器需求並未減少，近期供應鏈不順的問題也開始好轉，預估GB200出貨及GB300推出將成為多頭催化劑，有助於挹注下半年業績成長並為股價帶來支撐底氣，轉機時間點可能會落在3月的GTC與6月的Computex，在此之前若大盤始終上下震盪也無妨，將為利空跌深創造更好的買點，相較於過去2年資金聚焦AI相關類股，今年應是百家爭鳴的局面，傳產類股也有表現機會，舉例來說，俄烏戰爭和解後將有大量的重建需求，因此，在布局持續看好的AI零組件、矽光子等相關類股外，亦可將部分資金放在受惠美歐內需的消費類股如成衣、製鞋與自行車等。多元化的布局搭配靈活的持股調控，以降低大盤波動的影響。