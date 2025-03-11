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投資級債持續居冠增溫 新興市場債淨流入減速

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPFR)
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPFR)

近期由於美國關稅政策不確定性升溫，加上冬季極端氣候影響消費，市場對美國經濟前景產生擔憂，接下來全球金融市場將聚焦美國消費者物價指數 (CPI) 及美國消費者信心指數(CCI)等數據將牽動投資人情緒。其據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年3月5日止，投資級債淨流入60.2億美元、持續居冠；非投資等級債淨流入19.3億美元，新興市場債轉為淨流入6.3億美元。

安聯投信表示，美國關稅不確定性升溫，美國實際消費支出創近四年來最大降幅，關鍵通膨指標保持溫和，但隨著關稅政策不確定性增溫，可能讓未來通膨回升，使美國公債殖利率區間震盪，歐洲公債殖利率則走升，債市利差也多半放寬，非投資級債與MBS表現相對抗跌，顯示防禦性資金仍青睞高品質債券

就總經面，美國近期實際消費支出創下近四年來最大降幅，製造業活動成長幾近停滯，而核心通膨指標維持溫和，顯示出通縮與通膨風險共存局面。另一方面，全球貿易摩擦與關稅政策不確定性持續加劇，令市場預期未來通膨壓力可能回升，進一步引發各主要央行調整政策分歧，同時債券成為抗跌避險資產避風港。

在債券市場部分，安聯投信表示，近期投資級債下跌，資金淨流入升溫，其中美國市場投資級債下跌0.36%，而歐洲投資級債也小幅下跌1.43%；同時，受到對美國經濟可能受到更高關稅影響的擔憂再度加劇的影響，非投資級債券利差連續上漲，CCC級別的收益率上漲至近兩個月來最高點。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，美中、歐盟與其他主要經濟體間的貿易與關稅政策爭議，進一步加劇全球市場波動。這種不確定性使投資者在資產配置上更趨謹慎，市場避險情緒抬頭，可能延緩全球經濟回暖步伐。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，面對全球經濟不確定性加劇以及美國關稅政策動盪所帶來的市場壓力，當前債市呈現出明顯的分化現象，防禦性資產與高品質投資級債券顯現出較強吸引力，而非投資級債券則因風險上升而遭遇利差擴大與資金流出風險。

另為應對政策所帶來的不確定性，許家豪表示，經濟不穩的情勢促使市場資金重新配置，建議以分散配置為主，選擇信用品質優異、具備防禦特性的投資級債券，同時對新興市場債券及非投資級債進行謹慎評估。

在波動度管理上，許家豪建議，儘管全球經濟與政策環境充滿不確定性，但防禦性債券作為避險工具依然具備較強吸引力。投資人應根據自身風險偏好，採取中長期策略，穩健配置，尋求在波動市場中穩定獲利。

債券 美國經濟

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