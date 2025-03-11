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恐慌性拋售…美股道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

南華早報：川習最快下月會面

美股基金 上漲潛力可期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

近期美股已幾乎回吐美國總統川普勝選後的漲幅，但美股企業公布的最新財報仍展現強勢成長表現，機構法人預估2025年、2026年標普500指數獲利各成長11.6%、13.7%。法人表示，美國企業展現強勁獲利能力，美股基金仍有上漲潛力。

美國企業持續揭露去年第4季財報，超過七成已公布企業獲利優於預期，年增率達12.1%，機構法人預估2025年、2026年標普500指數獲利各成長11.6%、13.7%。以企業型態來看，美股的成長股表現將優於大盤及價值股，成長幅度依序年增13.1%、14.3%。

國泰投顧分析，美國股市受經濟數據降溫以及川普2.0關稅不確定性等外部因素干擾而震盪，然股價終須回歸企業基本面，在美股成長動能無虞、獲利持續成長下，支撐股市具上漲空間，建議投資人逢低布局基本面佳的成長型公司。

挑選基金時可側重於布局成長股的美股基金，例如「摩根士丹利環球機會基金」投資部位以美歐地區為主，占基金比率約78.6%；專注於生成式人工智慧的成長型股票投資主題，聚焦電商物流、社交平台、雲端運算、餐飲外送以及人工智慧（AI）電力基礎建設等具有長期爆發潛質的優質成長股票。

面對近期拉回的美股，富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾看法並不悲觀，認為美國經濟仍穩健，強勁企業獲利也將支撐美股，投資機會有望擴散至科技七雄以外領域。

葛蘭‧包爾指出，儘管川普的關稅等部分政策具有破壞性，但支持放鬆監管、經濟成長、投資美國、製造業回流與再工業化，這對美國而言是非常強大的推動力。他進一步分析，近幾個月已開始觀察到市場正在擴大，無論在工業、醫療保健、消費等科技以外的領域，無論是小型、中型、大型股，不再侷限於科技股與巨型股，2025與2026兩年有望看到市場其他領域回升，建議尋找科技七雄之外的投資機會。

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