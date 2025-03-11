外資賣亞股 台股大失血

美國川普政府的關稅問題持續衝擊市場信心，上周亞股幾乎全數呈現資金淨流出，其中台股單周失血超過47億美元，為亞股墊底市場，南亞的印度股市遭提款逾14億美元表現倒數第二，馬來西亞、南韓、泰國股市單周資金淨流出則是逾1億美元。

雖然外資不買單，但保德信表示，在內資力挺之下上周亞股多收漲，印尼與菲律賓股市單周漲幅甚至超過5%，表現居前，另外越南、印度、陸股、韓股單周漲幅也都在1.2%至1.6%之間，僅有泰國、馬來西亞、台灣股市收黑，台股更是下挫2.0%表現吊車尾，導致今年來股市由紅翻黑，下跌1.9%。

陸股方面，數據顯示動能呈現經濟回升，市場對中國大陸經濟前景的樂觀預期推升股市走揚，PGIM保德信大中華基金經理人陳舜津指出，大陸國務院總理李強在人大會議宣布2025年全年經濟成長目標定在5%左右、消費者物價指數上升2.0%，雖然今年失業率則可能較去年5.1%小幅上升至5.5%，但官方預計將發行超長期特別國債人民幣1.3兆元，以及5,000億元的特別國債，為國有大型商業銀行資本提供充裕資金，提振整市場情緒。

在經濟數據方面，陳舜津說明，中國2月財新服務業PMI指數優於預期，且較前值上升至51.4，製造業PMI指數亦揚升至近三個月高位。產業上AI替陸股注入多頭力道，DeepSeek的出現對A股來說，在科技產業升級具備推動作用，包括市場認為過往西方的算力壟斷被打破，以及中游模型訓練基本可獨立完成，未來值得關注其合作企業發展。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，台股屬於淺碟市場，易受國際局勢影響，川普關稅戰不確定因素衝擊主要影響科技類股投資信心，反觀金融、傳產族群近期表現相對強勢，但預期關稅戰影響時間有限，待相關議題出現利空鈍化時，台股有望重返基本面表現，具優勢的各產業標竿企業有望重啟漲勢。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，近期台股表現震盪，乃因市場正消化川普關稅不確定性，市場情緒脆弱易放大檢視個股及產業消息，進而抑制電子權值股表現，不過在資金輪動下可望帶動非AI族群表現，加上目前景氣持穩，預計企業獲利表現仍有上修空間，有利支撐股市行情。