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恐慌性拋售…美股道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

南華早報：川習最快下月會面

台股高股息商品 抗震

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股受惠AI成長趨勢後市看好，惟關稅大戰開打，多空因素交雜將提高台股波動度，逢低可透過高股息主題基金，藉由布局科技或非電產業高股息股票及成長性題材，提供掌握現金流、進可攻退可守的投資選擇。

台股加權股價指數3月以來跌勢再起，並回測月、季等短中期均線支撐，不過，高股息主題台股基金包含野村台灣高股息、元大台灣高股息優質龍頭、統一台灣高息優選、新光臺灣高股息、復華台灣科技高股息、國泰台灣高股息、台中銀台灣優息等基金近一周報酬表現相對抗跌，並優於台股大盤及台股基金類型平均。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，預期川普關稅談判結果不會是0或1，若有折衷協商出爐，將有利消除股市不確定性，此外，隨AI應用蓬勃發展、先進半導體需求持續提升，使PC及手機換機潮仍可期，可聚焦科技高股息主題基金，長期參與新科技趨勢商機並累積資本利得。

上市櫃企業2024年企業獲利表現亮眼，布局除優質電子成長股之外，考量殖利率與行情波動性，適時增加非電子股、價值成長股及複利收成股，獲取超額報酬投資機會並平衡波動風險。

台積電（2330）率先與美國合作，有助於台灣在關稅議題上的談判，台灣在先進製程寡占地位，有助於成本轉嫁，相對於其他國家可有更佳的貿易條件。

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