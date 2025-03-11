中國市場型基金 紅火

台股市場近期表現震盪，不過觀察近三個月跨國型股票基金表現，其中以中國市場型基金表現最為強勢。法人建議，近期可伺機搭配陸股基金靈活布局，分散投資風險。

根據CMoney統計至6日，統計全數697檔跨國投資股票型基金，近三個月前十強績效表現，平均績效達15.4%，其中國市場型基金表現居強，更超越台股大盤，包括：台中銀TAROBO機器人量化中國、日盛中國內需動力、摩根中國亮點、台中銀中國精選成長、野村中國機會、永豐亞洲民生消費等六檔，績效皆達15%以上，表現亮眼。

台中銀中國精選成長基金研究團隊表示，大陸全國兩會今（11）日結束，政策內容主要還是延續去年中央經濟工作會議的基調，內容細項也大致符合市場預期。然而從近期幾個月公布的PMI、CPI、PPI或零售銷售數據顯示，經濟正緩步改善，若將來經濟復甦不如預期或是川普對等關稅政策影響，中國政府尚有許多工具可使用。

投資選股上，看好政策受惠的新興產業，例如機器人、電動車智能化、AI等相關主題，此外，傳統產業表現必須等經濟數據來驗證，或是由財報及公司指引來強化市場信心，故預期化工、民生消費、非民生消費後市表現可期。

日盛中國內需動力基金研究團隊指出，市場在當前時點更多呈現結構性機會，預計周期性和成長型股票將繼續輪動，短期市場或有調整壓力，中期維持偏正向看法，產業方向首選景氣持續占優行業，例如AI+、汽車，其次包括機器人等主題性行業亦可關注。

DeepSeek的技術突破，吸引全球資金聚焦中國科技產業，持續為陸企帶來價值重估、股票評價回升契機，中國科技、機器人產業趨勢和下一階段的密集催化趨勢未變，仍然看好產業中長期發展。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎補充，雖然現階段在美國關稅政策干擾下仍不排除為市場帶來擾動，不過從經濟數據來看，中國2月製造業PMI的良好表現顯示出中國經濟穩步前進的態勢，AI發展也將開啟產業周期，有助修復相關企業盈利。

自去年下半年中國政府祭出一系列貨幣與財政刺激政策，以促進就業、達成經濟增長目標及穩定資本市場發展，有助推動相關產業。