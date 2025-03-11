長天期美債 避險買盤熱

近期多項經濟數據表現不佳，市場擔心美國經濟衰退、通膨風險重燃，美股因而拉回整理，台股隨美股拉回整理休息，避險資產需求提升，債券市場價格走揚，被視為避險工具美債ETF反彈，盤面上相關ETF今年以來表現居前。

根據CMoney統計，截至3月10日，槓桿型的元大美債20正2（00680L）漲4.5%、國泰20年美債正2漲4.3%，其餘原型ETF介於3.3%至3.5%間，如永豐20年美公債、中信美國公債20年、復華20年美債、凱基美債25+、統一美債20年、國泰20年美債、元大美債20年、元大優息美債、群益25年美債、富邦美債20年、元大零息超長美債。

國泰20年美債經理人江宇騰表示，美國消費者信心大幅下降，機構法人認為6月聯準會（Fed）降息機率高，且9月可能有第二次降息，隨著美國財政部長貝森特近日公開表示，他和川普將專注於提高美國國債的吸引力，提振公債市場信心。

法人指出，近期公布的美國消費者信心指數下降，2月服務業PMI低於預期，美國關稅不確定等因素影響，使得避險情緒升溫，帶動美國公債上漲，成為短期資金最佳避風港。

由於美國國債被視為無風險性資產，適合作為股市劇烈波動時的防禦性配置。江宇騰認為，在今年仍有降息機會的情況下，應將目光放遠，回歸債券本質的領息需求，並以降低資產波動性為主要目標。

群益25年美債經理人李鈺涵表示，受到政策前景以及地緣政治充斥不確定性干擾下，具防禦性質同時也能提供收益的美債可望持續獲得資金青睞，投資人不妨適度配置以平衡投資組合波動。再者，儘管市場預期Fed降息步伐可能放緩，但路徑未改變，全年來看仍有降息1至2碼，長天期債仍具有潛在資本利得空間可留意。

投信業者說明，今年Fed降息時程以目前市場預估即使可能延遲，但在市場震盪以及川普政策變數干擾下，影響股市表現，債市接棒上漲。建議投資人面對市場不確定性下，配置債市投資不可少，避險及掌握短線行情機會可以零息美債、或正2為主，搭配領取息收且具有稅賦優勢的公債、投等債為主，將可有效趨避市場風險。