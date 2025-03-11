過去一周，整體固定收益型ETF共獲95.9億美元資金淨流入，主要為美債獲69.2億美元淨流入、歐債也獲3.5億美元淨流入，但亞債遭0.9億美元淨流出。從債券信評看，投資等級債ETF資金流入59.2億美元，非投資等級債ETF也有7.9億美元資金流入。

德國提議成立500億歐元基金做為國防和基礎設施支出所用，德國公債殖利率攀升也連帶推升美國公債殖利率走揚，不過資金持續湧入債市。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，非投資級債健康的需求與有限的供給創造2025開年來的順風，對非投等債仍具信心，不過也留心市場挑戰，例如地緣緊張升溫、關稅可能潛在導致全球貿易戰，及在通膨壓力仍存下政策結果的不確定性。因此抱持紀律的策略，聚焦於辨識具品質的企業，避免一味追逐收益，在市場表現分化下，維持精選持債策略。

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，政策動向、股市評價面、經濟數據與地緣政治等各項變數將使市場波動偏高，債券市場須專注收益與存續期管理，企業債利差已大幅收窄，機構房貸抵押債具評價面吸引力，美國十年公債殖利率升至4.75%將適度拉長存續期，低於4%將適度縮短存續期。

安聯投信海外投資首席許家豪指出，面對全球經濟不確定性加劇及美關稅政策動盪所帶來的市場壓力，當前債市呈現明顯的分化現象，防禦性資產與高品質投資級債券顯現出較強吸引力。

另為應對政策所帶來的不確定性，許家豪表示，經濟不穩的情勢促使市場資金重新配置，建議以分散配置為主，選擇信用品質優異、具備防禦特性的投資級債券，同時對新興市場債券及非投資級債進行謹慎評估。

在波動度管理上，許家豪建議，儘管全球經濟與政策環境充滿不確定性，但防禦性債券作為避險工具依然具備較強吸引力。投資人應根據自身風險偏好，採取中長期策略，穩健配置，尋求在波動市場中穩定獲利。