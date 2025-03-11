近周整體股票型ETF獲127.2億美元資金淨流入，歐洲市場獲58.0億美元資金淨流入、超越美國的34.1億美元，亞洲與日本分別獲16.9億與8億美元資金淨流入，但中國與拉美市場分別遭淨流出1.2億與0.7億美元資金。

美國關稅政策持續增添市場不確定性、美國自身就業與製造業數據也顯露疲態，拖累美股創去年9月以來最大單周跌幅。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅政策內容反覆多變擾亂信心，也對經濟活動、企業決策、消費行為和通膨預期帶來連鎖反應，預期在關稅及總經前景明朗前，金融市場仍將隨消息面波動，建議已進場者增持防禦部位度過波動期。

此外，目前評估川普政府將關稅政策作為談判的手段之一，終極目標仍希望達到讓美國再次偉大（MAGA）的政策目標，短線美國經濟放緩實為本波循環中期的正常現象，未來12個月衰退風險仍低，投資人無須因短期數據波動而過度擔憂。

富蘭克林證券投顧建議核心及防禦配置首選美國平衡型及非投等債基金，積極型股票投資，S&P500指數今年2月19日高點下跌以來波段跌幅6.0%，那斯達克指數波段跌幅9.2%，均在200日均線附近且科技股波段跌幅近技術性修正滿足點，留意是否獲低接買盤，技術面接近超賣下預期美股隨時有跌深反彈機會，中期須待化解上方壓力，建議定期定額策略加碼科技、美國小型股票型基金。