非投等債帶勁 躍亮點

川普2.0持續發威，台股經歷一番上沖下洗，截至3月7日為止，已跌破去年11月1日的點位；反觀債券ETF，在這段時間逆勢演出上漲行情，不只全面繳出正報酬，含息報酬前十強中，非投等債即占了一半，表現亮眼。

市場人士觀察，這段時間受川普政策反覆影響，風險性資產震盪劇烈，而債券的固定收益特性，吸引市場避險資金流入；市場擔憂全球貿易戰的可能性升高，進一步加深資本市場的未知性。此外對聯準會未來貨幣政策的預期也變得更加混亂，投資人擔憂政府可能施壓聯準會進行寬鬆政策，導致美元走勢和利率決策變得更加撲朔迷離；存續天期偏短、利率波動風險相對低的非投資等級債券，表現相對穩健，加上票息相對高，投資吸引力湧現，成為市場上的一大亮點。

凱基美國非投等債（00945B）ETF研究團隊表示，雖然近期市場出現雜音，但從總體經濟與消費數據來看，美國經濟基本面仍呈現穩健態勢，支撐企業獲利持續成長並維持良好的資產負債表狀態。

美國非投資等級債券發行量預期將持平，今年以來市場對非投資等級債券需求穩健，資金供需維持平衡，再融資壓力可控，資本市場流動性佳，均有利於美國非投等債券。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，近期美國非投資級債需求端仍熱絡，美國非投資級債連續8周淨流入，顯示在技術面供給有限以及高殖利率吸引力下，非投等債仍持續受到資金青睞。

布局非投等債ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

目前非投資等級債市場基本面強韌，長期獲利能力提高，且淨槓桿比率和利息保障倍數等技術面因子支撐其後續整體表現。

此外，在預估首季整體財報持堅以及景氣仍具韌性的情況下，票息較高、存續期間較短、BB-B的非投資等級債後續表現仍正向看待。