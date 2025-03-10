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統一優選低波多重資產基金開募 強調功效像綜合維他命

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

現代人常使用保健食品增加抵抗力，但保持健康非一日之功，若到了生病時才開始利用加強保養，通常收效甚微。投資理財也是如此，面對重大市場風險事件時，才急忙規劃調整投資計畫，往往為時已晚，不如平時就將穩健型商品納入資產配置中，讓投資組合更具抵抗力。統一優選低波多重資產基金10日開募，強調就像是綜合維他命，具備成長、隨漲抗震、守護三大功效，是平時資產配置不可或缺的一環。

統一優選低波多重資產基金三大投資主軸分別為台股高息股、台灣可轉債、台灣發行的海外債券ETF，分別對應綜合維他命三元素中的成長、隨漲抗震、守護。在市場表現正向時，基金將利用高息股掌握台股行情，為投資組合增添成長動能。

另外，兼具股債特性的可轉債，因掌握可將債券轉換成股票的權利，市場多頭時也會反應行情而上漲；若遇到震盪，可轉債則回復其債券本質，可有效降低基金投資組合波動。而債券則是扮演守護角色，能為資產帶來較強的防護。

統一投信表示，台灣景氣穩健、企業獲利保持成長，台股後市預計仍為多頭，但市場不確定性高，可能出現較大波動。因此，建議投資人利用多重資產基金，使資產配置多元化，還可以透過專業投研團隊，在市場快速變動時，保持投資組合靈活度，享受幸福理財人生。

統一優選低波多重資產基金3/10~14日募集繳款，IPO期間每單位淨值10元，同時提供累積型和月配息級別。這檔基金保管銀行為彰化銀行。

債券ETF

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