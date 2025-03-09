美國總統川普上台來，全球經濟及金融市場充滿不確定因素。因應波動環境來臨，投信業者近期新募基金鎖定多重資產基金，以台股、科技股搭配其他資產，ETF則是市值型ETF。

近期募集的統一優選低波多重資產基金，依規劃，初期將採取333中性配置，也就是台灣高息股35%、台灣發行的海外債券ETF占35%、台灣可轉換公司債30%。其中，債券部位將以短期非投資等級債為主，中長天期投資等級債為輔。

統一優選低波多重資產基金是首檔提供月配息選項的台灣多重資產基金，以息收緩和市場震盪。此外，景氣平穩向上時，高息股部位將提高到50%，債券ETF則降到20%；景氣趨緩時，高息股將降到20%，債券ETF則提高到50%。

合庫核心趨勢多重資產基金將於24日開募，也有月配息選項。這檔基金放眼人工智慧（AI）等長期趨勢，初期核心趨勢股約占56%，投資等級債占32%，另類收益及其他約12%；國家別以美股占75%最高，其次為日本約7%；產業以資訊科技占27.5%最多，主權債約23.8%。

施羅德台美雙利多重資產基金、路博邁台日雙星股票基金則於4月28日開募，前者聚焦台灣及美國強勢資產，透過債券等部位分散風險；後者則是難得一見的純股票基金，鎖定台股及日股強勢產業，放眼長期成長動能。

台股ETF方面，繼富邦台灣旗艦動能50、PGIM保德信臺灣市值動能50在2月募集傳捷報後，又有兩檔市值型ETF將接棒募集。聯邦台灣精彩50（009804）將於17日開募，最大特色是追蹤富時台灣50權重上限30%指數，有別於市場上的元大台50、富邦台50兩檔台灣50相關ETF。

野村臺灣智慧優選則將於4月15日開募，是第一檔主動式ETF，備受矚目。